События

15:13 30.01.2020

В Харькове возле областного дома ребенка произошел взрыв и стрельба, введена операция "Сирена"

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В Харькове возле областного дома ребенка произошел взрыв и стрельба, введена операция "Сирена"

Выстрелы и взрыв прозвучали в четверг днем в Харькове на ул.Кузнецкая, где расположен областной дом ребенка №2.

Как сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, информация о происшествии поступила в 13:30. "По адресу выехали руководство ГУ НП в Харьковской области, Шевченковского отдела полиции, следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления. По словам очевидцев, с места происшествия уехал автомобиль белого цвета, в котором может находиться пострадавший", - говорится в сообщении.

Сейчас полиция проводит осмотр места происшествия и принимает меры для установления местонахождения автомобиля. В городе и области введена полицейская операция "Сирена".

Как сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на директора областного дома ребенка №2 Елену Чистилину, никто из сотрудников и воспитанников учреждения не пострадал. Здание также не повреждено.

Теги: #полиция #харьков
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