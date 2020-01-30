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14:52 30.01.2020

Грымчака отпустили под домашний арест

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Грымчака отпустили под домашний арест

Экс-заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Юрий Грымчак освобожден из-под стражи и помещен под круглосуточный домашний арест.

"Дело Грымчака. Наконец Юрий Николаевич на свободе!", - написал его адвокат Дмитрий Мельник.на своей странице в соцсети Facebook в четверг.

Супруга экс-замминистра Юлия Грымчак также подтвердила эту информацию. "Юра свободен!", - написала она на своей странице в Facebook.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), защита Грымчака подала ходатайство в суд о смене меры пресечения.

"Суд рассмотрел это ходатайство и изменил меру пресечения с содержания под стражей с альтернативой залога (который Грымчак не внес - ИФ) на круглосуточный домашний арест. Срок действия меры пресечения – до 14 февраля, на время досудебного расследования", - сообщили в САП.

Как сообщалось, 14 августа 2019 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Служба безопасности Украины под процессуальным руководством Генпрокуратуры задержали Грымчака и его пособника за вымогательство взятки в размере $1,1 млн. Они были задержаны "на горячем" при получении части средств в размере $480 тыс. долл.

По информации НАБУ и СБУ, Грымчак подозревается в совершении преступления по ч.4 ст.190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой). На то время генпрокурор Юрий Луценко отметил, что Грымчак "и его помощники требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений".

16 августа Деснянский районный суд г.Чернигова избрал Грымчаку меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 6 млн грн; на свободу он не вышел. 6 сентября Черниговский апелляционный суд оставил в силе это решение. Впоследствии мера пресечения Грымчаку неоднократно продлевалась; в последний раз – до 14 февраля 2020 года.

22 октября Генеральная прокуратура изменила подозрение Грымчаку на злоупотребление влиянием (ч.2 ст.28, ч.3 ст.369-УК) и заявила о намерениях передать дело в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ).

20 декабря Высший антикоррупционный суд (ВАКС) в три раза уменьшил сумму залога Грымчаку с 6 млн до 2 млн грн.

Теги: #грымчак #арест
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