Ермак призывает журналистов критически относиться к публикуемой в Телеграм-каналах информации

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак призывает журналистов критически воспринимать публикуемую в Телеграм-каналах информацию и осознавать, что она используется во внутриполитической борьбе.

"Я вообще считаю, что общество должно знать правду, кто на самом деле стоит за этими Телеграм-каналами", - сказал Ермак на встрече с журналистами в четверг.

Помощник главы Украинского государства указал, что подобные Телеграм-каналы вводят людей в заблуждение и в какой-то степени "убивают журналистскую профессию".