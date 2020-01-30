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11:57 30.01.2020

Сменился руководитель "Профессиональных закупок"

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Исполняющим обязанности директора централизованной закупочной организации (ЦЗО) "Государственное учреждение (ГУ) "Профессиональные закупки" назначен Андрей Кузьменко вместо Евгения Сильвестрова, проработавшего на посту директора ГУ с октября 2017 года, сообщила пресс-служба ЦЗО в среду вечером.

Как уточняет пресс-служба, Сильвестров оставил ГУ в связи с завершением пилотного проекта и выполнением своей функции как проектного менеджера.

Согласно сообщению, назначенный и.о. директора Андрей Кузьменко ранее проработал 2,5 года в команде ProZorro в должности заместителя генерального директора, а последние полгода в сотрудничестве с ГУ развивал ProZorro Market.

"Мы первая центральная закупочная организация в Украине, поэтому от результатов нашей работы зависит не только успех модели ЦЗО по всей стране, но и дальнейшая профессионализация всей сферы публичных закупок. Поэтому так важно сохранить все наработки ГУ, объяснить рынку ценность ЦЗО, показать реальные результаты и снять все опасения", - цитирует Кузьменко пресс-служба.

Как сообщалось, согласно распоряжению Кабмина №846-р от 25 сентября 2019 года, в соответствии с законом "О публичных закупках", правительство определило централизованной закупочной организацией госучреждение "Профессиональные закупки", которое с 2017 года исполняло эту роль в рамках пилотного проекта.

Уже с 1 марта 2020 года 15 министерств будут обязаны передать ЦЗО свои закупки по 4 товарным группам. Кроме того, ГУ готовится к сотрудничеству с заказчиками, которые хотят передавать свои заказы на ЦЗО.

ЦЗО организует закупки по рамочным соглашениям в интересах заказчиков: для этого ЦЗО получает от закупщиков, исключительно на добровольных началах, заказ на проведение закупок, объединяет такие заказы в крупные лоты и квалифицированно организует закупки.

Теги: #кадры #цзо
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