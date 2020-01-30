События

11:25 30.01.2020

Первые случаи заражения "уханьским" коронавирусом зарегистрированы в Индии и на Филиппинах

1 мин читать
Первые случаи заражения "уханьским" коронавирусом зарегистрированы в Индии и на Филиппинах

Правительства Филиппин и Индии в четверг подтвердили первые случаи заболевания новым коронавирусом, сообщили в четверг западные СМИ.

Как сообщают СМИ, инфицированной на Филиппинах является 38-летняя китаянка, которая 21 января вернулась из Уханя (китайская провинция Хубэй).

По данным Минздрава Филиппин, заболевшая находится в больнице и на данный момент не имеет симптомов заболевания.

Случай заражения новым коронавирусом обнаружен и в индийском штате Керала.

Как сообщает правительство Индии, пациент изолирован. Его состояние оценивается как стабильное.

Местные СМИ отмечают, что пациент - студент университета Уханя.

Всего с декабря прошлого года в Китае зафиксировано 7 тыс. 711 случаев заболевания пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, скончались 170 человек.

Теги: #коронавирус #филипинны #индия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

03:38 30.01.2020
Трамп провел совещание по коронавирусу

Трамп провел совещание по коронавирусу

02:37 30.01.2020
Число жертв нового коронавируса в Китае достигло 170

Число жертв нового коронавируса в Китае достигло 170

01:49 30.01.2020
В китайской провинции Хубэй выявлено за сутки более 1 тыс. больных новой пневмонией и 37 смертельных случаев - власти

В китайской провинции Хубэй выявлено за сутки более 1 тыс. больных новой пневмонией и 37 смертельных случаев - власти

19:43 29.01.2020
Странам следует выполнять рекомендации ВОЗ по коронавирусу даже при отсутствии случаев заражения

Странам следует выполнять рекомендации ВОЗ по коронавирусу даже при отсутствии случаев заражения

18:22 29.01.2020
Глава ВОЗ созовет в четверг чрезвычайный комитет по коронавирусу

Глава ВОЗ созовет в четверг чрезвычайный комитет по коронавирусу

16:04 29.01.2020
Авиакомпании разных стран приостанавливают полеты в Китай из-за угрозы коронавируса

Авиакомпании разных стран приостанавливают полеты в Китай из-за угрозы коронавируса

15:03 29.01.2020
Минэкономики пока оценивает как минимальное влияние "уханьского" коронавируса на экономику Украины

Минэкономики пока оценивает как минимальное влияние "уханьского" коронавируса на экономику Украины

15:02 29.01.2020
В Австралии удалось создать лабораторную копию "уханьского" вируса

В Австралии удалось создать лабораторную копию "уханьского" вируса

13:07 29.01.2020
Из-за распространения "уханьского" коронавируса в мире МИД рекомендует украинцам отслеживать официальную информацию из стран, куда они собираются ехать

Из-за распространения "уханьского" коронавируса в мире МИД рекомендует украинцам отслеживать официальную информацию из стран, куда они собираются ехать

12:24 29.01.2020
Казахстан приостановил выдачу виз гражданам Китая, а с 3 февраля приостанавливает авиасообщение с КНР

Казахстан приостановил выдачу виз гражданам Китая, а с 3 февраля приостанавливает авиасообщение с КНР

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский временно ввел безвизовый режим для граждан Великобритании

Украина настаивает на расшифровке "черных ящиков" сбитого под Тегераном "Боинга" на своей территории

Украина не видит должной реакции Ирана по делу о сбитом "Боинге" – Рябошапка

Во Львове сожгли автомобиль журналистки "Радио Свобода"

Новая глава Госкино призывает судить о ней по результатам ее работы

ПОСЛЕДНЕЕ

Генпрокурор сомневается в создании совместной с США следственной группы по расследованию фактов слежки за Йованович

Адвокат украинских моряков называет "процессуальным крючком" приостановку их дела РФ, настаивает на прекращении

Период с 2020 по 2024 годы может стать самым жарким пятилетием за всю историю наблюдений - Британская метеорологическая служба

Зеленский временно ввел безвизовый режим для граждан Великобритании

Украина настаивает на расшифровке "черных ящиков" сбитого под Тегераном "Боинга" на своей территории

В Киеве демонтировали незаконные билборды с пророссийской пропагандой

Украина не видит должной реакции Ирана по делу о сбитом "Боинге" – Рябошапка

Сильный ветер снес часть "стены Трампа" на границе США и Мексики

Грета Тунберг подала заявку на регистрацию своего имени как товарного знака

Во Львове сожгли автомобиль журналистки "Радио Свобода"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА