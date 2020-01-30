Украина настаивает на расшифровке "черных ящиков" сбитого под Тегераном "Боинга" на своей территории

Украинская сторона готова подключить экспертов из Ирана, Франции и Канады к процессу расшифровки "черных ящиков " украинского самолета, сбитого под Тегераном, и настаивает, чтобы процесс расшифровки бортовых самописцев проходил в Украине, подчеркивает генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

"Дело не в том, что по "черным ящикам" нет ответа, а в том, что эти ответы меняются несколько раз в день. Разные должностные лица в Иране предоставляют различную информацию, поэтому у нас нет окончательного понимания", - рассказал Рябошапка в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина" о ситуации вокруг возможности получения Украиной "черных ящиков" "Боинга".

"Наша позиция была и будет заключаться в том, чтобы расшифровка "ящиков" проходила в Украине", - подчеркнул генпрокурор.

Отвечая на вопрос о том, будет ли к этому процессу привлечена французская сторона, Рябошапка сказал: "Мы готовы, французы тоже. Они ответили, что предоставят своих экспертов для расшифровки. Готовы привлечь к этому процессу не только представителей Ирана, но и французов, и канадских экспертов".

Генпрокурор пояснил, что фактически проводится два расследования. Одно – гражданское, в рамках Конвенции о международной гражданской авиации и Конвенции об унификации некоторых правил международных воздушных перевозок, второе расследование - уголовное.

Также он добавил, что результаты расследования ICAO могут быть приобщены к уголовному. "В целом на основании заключения гражданского расследования потом продолжается уголовное расследование. То есть, это может быть большой и важной частью уголовного расследования", - добавил он.

Отвечая на вопрос о том, где впоследствии должен проходить судебный процесс над виновными в крушении украинского "Боинга", Рябошапка сказал: "На этот счет существуют различные точки зрения. Поскольку происшествие случилось в Иране, то Иран должен обеспечить проведение эффективного расследования и судебного процесса. Мы также должны провести свое расследование".

Как сообщалось, пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Великобритании.

Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными. Позже Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.



Полный текст интервью с Рябошапкой будет размещен на сайте агентства "Интерфакс-Украина" в открытом доступе.