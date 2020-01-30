События

10:28 30.01.2020

Украина настаивает на расшифровке "черных ящиков" сбитого под Тегераном "Боинга" на своей территории

2 мин читать
Украина настаивает на расшифровке "черных ящиков" сбитого под Тегераном "Боинга" на своей территории

Украинская сторона готова подключить экспертов из Ирана, Франции и Канады к процессу расшифровки "черных ящиков " украинского самолета, сбитого под Тегераном, и настаивает, чтобы процесс расшифровки бортовых самописцев проходил в Украине, подчеркивает генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

"Дело не в том, что по "черным ящикам" нет ответа, а в том, что эти ответы меняются несколько раз в день. Разные должностные лица в Иране предоставляют различную информацию, поэтому у нас нет окончательного понимания", - рассказал Рябошапка в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина" о ситуации вокруг возможности получения Украиной "черных ящиков" "Боинга".

"Наша позиция была и будет заключаться в том, чтобы расшифровка "ящиков" проходила в Украине", - подчеркнул генпрокурор.

Отвечая на вопрос о том, будет ли к этому процессу привлечена французская сторона, Рябошапка сказал: "Мы готовы, французы тоже. Они ответили, что предоставят своих экспертов для расшифровки. Готовы привлечь к этому процессу не только представителей Ирана, но и французов, и канадских экспертов".

Генпрокурор пояснил, что фактически проводится два расследования. Одно – гражданское, в рамках Конвенции о международной гражданской авиации и Конвенции об унификации некоторых правил международных воздушных перевозок, второе расследование - уголовное.

Также он добавил, что результаты расследования ICAO могут быть приобщены к уголовному. "В целом на основании заключения гражданского расследования потом продолжается уголовное расследование. То есть, это может быть большой и важной частью уголовного расследования", - добавил он.

Отвечая на вопрос о том, где впоследствии должен проходить судебный процесс над виновными в крушении украинского "Боинга", Рябошапка сказал: "На этот счет существуют различные точки зрения. Поскольку происшествие случилось в Иране, то Иран должен обеспечить проведение эффективного расследования и судебного процесса. Мы также должны провести свое расследование".

Как сообщалось, пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Великобритании.

Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными. Позже Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.


Полный текст интервью с Рябошапкой будет размещен на сайте агентства "Интерфакс-Украина" в открытом доступе.

Теги: #мау #ps752 #авиакатастрофа #рябошапка #черный_ящик #иран
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:30 30.01.2020
Генпрокурор сомневается в создании совместной с США следственной группы по расследованию фактов слежки за Йованович

Генпрокурор сомневается в создании совместной с США следственной группы по расследованию фактов слежки за Йованович

10:44 30.01.2020
Показания Порошенко важны для расследования обстоятельств Иловайской трагедии – генпрокурор

Показания Порошенко важны для расследования обстоятельств Иловайской трагедии – генпрокурор

10:01 30.01.2020
Украина не видит должной реакции Ирана по делу о сбитом "Боинге" – Рябошапка

Украина не видит должной реакции Ирана по делу о сбитом "Боинге" – Рябошапка

10:20 29.01.2020
МАУ выполнит два рейса для эвакуации украинцев из Китая из-за коронавируса

МАУ выполнит два рейса для эвакуации украинцев из Китая из-за коронавируса

10:23 28.01.2020
Рябошапка вернул старый состав группы прокуроров по "делу Майдана"

Рябошапка вернул старый состав группы прокуроров по "делу Майдана"

00:24 27.01.2020
Иран не будет вести двусторонние переговоры с США

Иран не будет вести двусторонние переговоры с США

13:01 25.01.2020
Сбивший украинский самолет иранец сидит в тюрьме - Зариф

Сбивший украинский самолет иранец сидит в тюрьме - Зариф

22:59 24.01.2020
Зеленский: Украина сделала все, чтобы Иран допустил специалистов к месту падения сбитого самолета и официально признал свою вину

Зеленский: Украина сделала все, чтобы Иран допустил специалистов к месту падения сбитого самолета и официально признал свою вину

10:58 24.01.2020
Нетаньяху отметил, что демократическое сообщество не дало скрыть настоящую причину катастрофы украинского самолета в Тегеране

Нетаньяху отметил, что демократическое сообщество не дало скрыть настоящую причину катастрофы украинского самолета в Тегеране

15:00 23.01.2020
Послы G7 в Украине отметили эффективные усилия Зеленского в преодолении последствий катастрофы самолета "МАУ"

Послы G7 в Украине отметили эффективные усилия Зеленского в преодолении последствий катастрофы самолета "МАУ"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский временно ввел безвизовый режим для граждан Великобритании

Украина не видит должной реакции Ирана по делу о сбитом "Боинге" – Рябошапка

Во Львове сожгли автомобиль журналистки "Радио Свобода"

Новая глава Госкино призывает судить о ней по результатам ее работы

Боевики на Донбассе продолжают применение запрещенных Минскими соглашениями вооружений – штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

Первые случаи заражения "уханьским" коронавирусом зарегистрированы в Индии и на Филиппинах

Адвокат украинских моряков называет "процессуальным крючком" приостановку их дела РФ, настаивает на прекращении

Период с 2020 по 2024 годы может стать самым жарким пятилетием за всю историю наблюдений - Британская метеорологическая служба

Зеленский временно ввел безвизовый режим для граждан Великобритании

В Киеве демонтировали незаконные билборды с пророссийской пропагандой

Сильный ветер снес часть "стены Трампа" на границе США и Мексики

Грета Тунберг подала заявку на регистрацию своего имени как товарного знака

Во Львове сожгли автомобиль журналистки "Радио Свобода"

В Лисичанске в результате непогоды обесточены три насосные станции, без воды остались 23 тыс.

В Хмельницкой области сгорело общежитие местного университета

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА