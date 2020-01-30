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10:09 30.01.2020

В Киеве демонтировали незаконные билборды с пророссийской пропагандой

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В Киеве демонтировали незаконные билборды с пророссийской пропагандой

Сотрудники Управления по вопросам рекламы Киевской городской госадминистрации (КГГА) и КП "Киевреклама" демонтировали незаконную рекламу, содержащую пророссийскую пропаганду, сообщает пресс-служба КГГА.

Ранее в Киеве появились билборды с фотографией основателя строительной компании Holly Industrial и надписью "Россия – наш главный стратегический партнер" на русском языке.

"Операторы наружной рекламы не предоставляли согласие на размещение подобных сюжетов, то есть провокационные билборды разместили пиратским способом. Правоохранительные органы уже выясняют, кто и с какой целью изготовил и расклеил пророссийскую рекламу", - рассказал заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский.

Всего были сняты 9 незаконных наклеек с 5 билбордов. На данный момент коммунальные службы инспектируют улицы и проверяют рекламные средства на возможное наличие провокативной рекламы.

Также городские власти просят киевлян сообщать о случаях размещения пророссийской пропаганды на рекламных носителях.

Теги: #киев #билборд
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