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09:48 30.01.2020

Сильный ветер снес часть "стены Трампа" на границе США и Мексики

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Сильный ветер снес часть "стены Трампа" на границе США и Мексики

Часть недостроенной пограничной стены между США и Мексикой рухнула из-за сильного ветра, сообщила в четверг британская газета The Guardian со ссылкой на сотрудников группы пограничного патрулирования США.

По данным пограничников, ветер унес фрагменты стены на мексиканскую сторону.

"К счастью, мексиканские власти быстро среагировали и перекрыли дорожное движение на близлежащей улице", - заявил представитель пограничного патруля Карлос Питонес.

По словам Питонеса, мексиканцы быстро вернули унесенные ветром фрагменты, после чего их вернули на место.

"Служба пограничного и таможенного контроля США будет работать со строительным подрядчиком, чтобы смягчить воздействие сильных ветров, поскольку строительство продолжается", - добавил Питонес.

Строительство стены на границе с Мексикой в рамках борьбы против нелегальной иммиграции было одним из ключевых предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа в 2016 году.

Изначально Трамп планировал строительство бетонной стены, однако потом согласился с тем, что пограничный барьер может быть из стали, если это "сработает лучше".

В сентябре прошлого года Палата представителей Конгресса США проголосовала против распоряжения Дональда Трампа о чрезвычайном положении, которое он издал, чтобы получить $5,7 млрд на строительство стены на границе с Мексикой.

Теги: #трамп #сша #граница #стена #мексика
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