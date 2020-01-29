Lufthansa, SWISS и Austrian Airlines до 9 февраля прекращают полеты в Китай из-за коронавируса

Авиакомпания Lufthansa и ее дочерние предприятия SWISS и Austrian Airlines до 9 февраля прекращают полеты в Китай из-за вспышки коронавируса, сообщил "Интерфаксу" в среду представитель пресс-службы компании.

"Могу подтвердить, что полеты в Китай и обратно до 9 февраля мы прекращаем", - сказал собеседник агентства. По его словам, полеты в Гонконг будут выполняться по плану.

Последние рейсы будут выполнены по расписанию для того, чтобы забрать из Китая граждан, забронировавших билеты на рейс, и экипажи рейсов.

По последним данным, на территории Китая, где находится большинство заболевших, зафиксировано 6078 случаев заболевания новым типом коронавируса. От вызываемой им болезни умерли 132 человека, 115 человек выздоровели.

Таким образом, по числу заболевших в Китае новый коронавирус уже превзошел вспышку тяжелого острого респираторного синдрома (SARS) 2002-2003 гг. Тогда на территории материкового Китая было зафиксировано 5327 случаев заболевания.