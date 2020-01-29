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19:14 29.01.2020

Украина получит от США ещё три катера "Айленд" до конца 2021 года

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Украина получит от США ещё три катера "Айленд" до конца 2021 года

Соединенные Штаты Америки в течение 2020 и 2021 годов передадут Военно-морским силам Вооруженных сил Украины ещё три патрульных катера типа "Айленд".

Об этом заявил начальник управления кораблестроения Командования ВМС ВС Украины капитан 1 ранга Василий Радчук по итогам первого дня переговоров с представителями Береговой охраны США в Одессе, сообщила пресс-служба ВМС ВСУ в соцсети Facebook.

"Встреча проходит в рамках программы поставки катеров Береговой обороны США в Украину. В настоящее время обсуждается вопрос поставки еще трех катеров в течение текущего и следующего годов", - рассказал он.

Радчук отметил, что получение катеров является продолжительным процессом, поскольку должна быть проведена модернизация катеров, а также подготовка экипажей.

"Мы ожидаем, что до конца 2020 года катера будут полностью готовы к приему экипажей, которые мы отправим на подготовку в начале 2021 года. Предварительно, первые два катера войдут в состав Военно-Морских Сил ВС Украины уже в мае 2021, следующий - с небольшим интервалом", - рассказал он.

Также в рамках встречи обсуждается возможность подготовки катеров к передаче и обучение экипажей за счет иностранной стороны и возможности дополнительной подготовки на базе воинской части Береговой охраны США в г. Балтимор украинских инструкторов, которые должны, в дальнейшем, обеспечить полный цикл подготовки будущих экипажей на базе уже полученных катеров "Айленд" непосредственно в Украине.

Катера типа "Island" в своей базовой комплектации имеют водоизмещение 168 тонн, длину– 34 м, ширину – 6,4 м. Развивают скорость до 29,5 узлов. Команда по нормативам США состоит из 16 человек, в т.ч. двух офицеров. Из вооружения у катера есть 25-мм пушка и два пулемета. Катера оснащены РЛС общего обнаружения AN/SPS-73 и 5,4м досмотровой лодкой "Zodiak Hurricane 540".

Ранее Украина получила от США патрульные катера USCGC Cushing (WPB-1321) и USCGC Drummond (WPB-1323), которые в составе ВМС ВСУ получили названия "Славянск" и "Старобельск". Передача катеров Украине состоялась в Одессе 13 ноября 2019 года.

Теги: #вмс #айленд #cша
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