Подрыв разведчика в машине в Киеве в апреле 2019г организовали сотрудники спецслужб РФ, а исполнили теракт двое россиян – Офис генпрокурора

Прокуроры Офиса генерального прокурора завершили досудебное расследование в отношении двух граждан Российской Федерации, подозреваемых в совершении покушения на террористический акт путем подрыва 4 апреля 2019г в Голосеевском районе г.Киева автомобиля, которым пользовался военнослужащий одного из разведывательных органов Украины и совершении других преступлений.

"Установлено, что указанное преступление было организовано сотрудниками спецслужб Российской Федерации, а его непосредственными исполнителями являются граждане РФ из числа бывших работников правоохранительных органов страны-агрессора. Они прибыли в Украину, используя заведомо поддельные паспорта граждан Кыргызской Республики", - сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Украины.

Подозреваемым инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 258 (покушение на террористический акт), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с огнестрельным оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами), ч. 4 ст. 358 (использование заведомо поддельного документа) Уголовного кодекса Украины.

"В настоящее время продолжается ознакомление подозреваемых и их защитников с материалами досудебного расследования, после завершения которого обвинительный акт будет передан в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание по санкции статей - 15 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.