Аббас заявил, что план Трампа "не пройдет"

Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявил, что не допустит реализации обнародованного ранее во вторник плана президента США Дональда Трампа.

Выступая в Рамаллахе, Аббас указал, что план Трампа "не пройдет".

"Мы категорически отвергаем эту сделку, мы говорили об этом раньше, и наша позиция не изменилась", - отметил он.

По его словам, на практике Иерусалим, согласно плану, будет израильским, а не палестинским. "Как мы может принять палестинское государство, не включающее Иерусалим?", - задался вопросом Аббас.

"Иерусалим не продается", - добавил он, имея в виду то, что ни при каких обстоятельствах не откажется от требования сделать Иерусалим столицей палестинского государства.

При этом, по сообщению арабских СМИ, Аббас предупредил, что готов обсуждать с Израилем тему ближневосточного урегулирования только при условии посредничества ближневосточного "квартетом" (Россия, США, ООН, ЕС), а не одних только США.

Во вторник Трамп озвучил основные положения из своего плана по урегулированию на Ближнем Востоке. План сохраняет Иерусалим неделимой столицей Израиля и предполагает сосуществование израильского и палестинского государств.

Ранее сообщалось, что движение за национальное освобождение Палестины (ФАТХ) и палестинское движение ХАМАС во вторник намеревались провести в Рамаллахе встречу с целью помешать исполнению плана США по ближневосточному урегулированию.