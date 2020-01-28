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19:14 28.01.2020

Суд избрал меру пресечения экстрадированному из Грузии бывшему замминистра энергетики и угольной промышленности времен Януковича - САП

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Суд избрал меру пресечения экстрадированному из Грузии бывшему замминистра энергетики и угольной промышленности времен Януковича - САП

Высший антикорупционный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 45 дней с правом внесения залога в размере 5,99 млн грн бывшему заместителю министра энергетики и угольной промышленности Украины, который 27 января был экстрадирован из Грузии.

"28 января 2020 года по результатам рассмотрения следственным судьей Высшего антикоррупционного суд ходатайство детектива НАБУ, которое согласовано прокурором САП, бывшему заместителю министра энергетики и угольной промышленности Украины времен президента Януковича, которого 27 января текущего года экстрадировали из Грузии, применена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 45 дней с правом внесения залога в размере почти 6 млн гривен", - сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры на странице в Фейсбук во вторник.

Так, участники преступной группировки, в состав которой входил указанный чиновник, в 2010-2014 годах продавали частным компаниям сжиженный газ, добытый ОАО "Укрнафта" (50% + 1 акция принадлежат государственной НАК "Нафтогаз Украины") и ОАО "Укргазвыдобування" (100% акций принадлежат НАК "Нафтогаз Украины") по льготным ценам, установленным для реализации газа населению, однако на самом деле перепродавали его другим субъектам хозяйствования, а те уже выпускали в свободное обращение.

"Вследствие таких действий государственным предприятиям нанесен ущерб в размере более 2 млрд грн", - сказано в сообщении.

В свою очередь пресс-служба Национального антикоррупционного бюро отмечает, что предварительно следствие установило, что главой коррупционной схемы является известный бизнесмен, который привлек к реализации должностных лиц Министерства энергетики и угольной промышленности Украины (Министерства топлива и энергетики), Министерства экономики Украины (Министерства экономического развития и торговли), Аукционного комитета по продаже нефти, газового конденсата, сжиженного газа и угля, ДК "Газ Украины" НАК "Нафтогаз Украины", должностных лиц областных государственных администраций.

Действия чиновника квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч.4 ст.28, ч.5 ст.191 и ч.1 ст.255 Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.

Теги: #грузия #экстрадиция #суд #ставицкий
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