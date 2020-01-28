В Каменском полицейские задержали мужчину, обворовавшего ломбард почти на четверть миллиона гривень

Сотрудники Нацполиции Украины задержали мужчину, который в конце 2019 года в н.п.Каменское похитил из помещения ломбарда ювелирные изделия на сумму около 250тыс. грн, а после преступления скрывался и постоянно менял место своего проживания.

"Происшествие имело место 28 декабря 2019г около 23:30. В полицию поступило сообщение о том, что из помещения ломбарда похитили ювелирные изделия. По приезду на место происшествия правоохранители установили, что мимо торговых объектов проходил неизвестный мужчина, который остановился у ломбарда, достал молоток и разбил им витрину, после чего схватил коробку с ювелирными изделиями и скрылся с похищенным", - сообщает в пресс-служба Нацполиции в среду.

Проведенными следственно-розыскными мероприятиями оперативники Каменского отдела полиции установили и задержали вора. Им оказался неоднократно ранее судимый 40-летний местный житель.

По согласованию с местной прокуратурой мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.