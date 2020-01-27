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20:37 27.01.2020

Суд в Болгарии арестовал Левина на 40 суток

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Суд в Болгарии арестовал Левина на 40 суток

Суд г.Бургас (Болгария) принял решение о заключении под стражу сроком на 40 суток задержанного ранее гражданина Украины Алексея Левина (Москаленко), подозреваемого в причастности к нападению на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, сообщает местное издание "Флагман".

"42-летний украинец Алексей Левин, которого Интерпол разыскивал по красному бюллетеню по обвинению в убийстве, прятался на частной квартире в Бургасе. Это выяснилось на сегодняшнем слушании в Бургасском областном суде, который рассматривал запрос прокурора о постоянной мере содержания под стражей", - пишет издание в понедельник.

Согласно сообщению, подозреваемый утверждал, что заключил юридический договор об аренде с хозяином дома, где проживал, при этом заявил, что у него не было паспорта или удостоверения личности. В связи с этим его подозревают в том, что он скрывался под другим именем. Также издание пишет, что Левин жил в Бургасе с женщиной украинского происхождения.

"Алексей просил суд о домашнем аресте с электронным браслетом. Он заявил, что у него была серьезная проблема со здоровьем - 4 операции на сердце, которые были сделаны ему в Украине, но не смог это доказать, оправдываясь тем, что его медицинские записи исчезли при его аресте полицией в пятницу вечером. Окружная прокуратура настаивала на том, чтобы он оставался под стражей до его экстрадиции в Украину, где ему грозит до 10 лет тюрьмы", - говорится в статье.

Как сообщалось, на территории Болгарии в результате совместных действий украинских и болгарских правоохранителей был задержан Алексей Москаленко (Левин), который разыскивался по подозрению в причастности к нападению на Гандзюк. 27 января Офис генерального прокурора направил в Болгарию запрос на его экстрадицию.

31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой активистку Гандзюк возле ее дома. Пострадавшую с ожогами доставили в местную больницу, но вскоре перевели в медучреждение Киева. 4 ноября Гандзюк скончалась.

Были задержаны пятеро подозреваемых в покушении, в том числе мужчина, зафиксированный на видео с камер наблюдения как покупатель серной кислоты.

В феврале 2019 года Шевченковский районный суд г.Киева продлил до 3 июля сроки досудебного расследования в уголовном производстве по убийству Гандзюк по подозрению председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, помощника народного депутата Игоря Павловского, экс-участника АТО Сергея Торбина и Алексея Левина (Москаленко) в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.27 (виды соучастия), п.п.4, 6, 11, 12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

7 мая 2019 года Генпрокуратура Украины утвердила и направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении пяти лиц, обвиняемых в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть Гандзюк. 6 июня Покровский районный суд Днепропетровской области утвердил сделку со следствием пятерых обвиняемых и назначил им наказание в виде лишения свободы.

Левин после совершения преступления покинул территорию Украины, и в январе 2019 года СБУ объявила его в розыск. Согласно опубликованной информации, он исчез 19 августа 2018 года. В декабре 2018 года генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что правоохранительные органы объявили подозрение Левину как участнику подготовки и организации нападения на Гандзюк.

Теги: #гандзюк #болгария #арест
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