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18:35 27.01.2020

Причиной возгорания в здании Минкульта могла стать неисправность проводки

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Причиной возгорания в здании Минкульта могла стать неисправность проводки

Предварительной причиной возгорания в здании Министерства культуры Украины названа неисправность проводки.

"По предварительной информации, причиной пожара стала неисправность проводки, что и повлекло задымление здания", - сообщила пресс-служба Национальной гвардии Украины в Facebook.

Как сообщалось, о возгорании в подвальном помещении здания по ул.Ивана Франко 19, в 3-х этажном здании Минкульта стало известно в 10:14 понедельника.

На момент возгорания в здании министерства дежурили военнослужащие 22-й бригады охраны дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств Нацгвардии Украины, которые и вызвали сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и кареты скорой помощи на место происшествия. До приезда спасателей нацгвардейцы смогли эвакуировать 220 человек персонала, который находился в здании.

В 11:03 пожар площадью 30 м кв. был локализован, и по состоянию на 12:00 полностью ликвидирован.

Жертв и пострадавших нет.

Теги: #минкультуры #нацгвардия #пожар
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