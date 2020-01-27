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16:01 27.01.2020

Боевики обстреляли украинские позиции из 120 и 82мм минометов, ВСУ приняли меры по подавлению огневых средств противника

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Боевики обстреляли украинские позиции из 120 и 82мм минометов, ВСУ приняли меры по подавлению огневых средств противника

Боевики на Донбассе продолжают открыто пренебрегать обязательствами по соблюдению режима прекращения огня на Донбассе, свидетельством чего стал минометный обстрел украинских позиций в понедельник, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"Так, сегодня, российско-оккупационные войска обстреляли позиции Объединенных сил в районе Новотошковского и Кондрашовки Новой из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. Подразделения Объединенных сил приняли меры по подавлению огневых средств оккупантов для удержания контроля над ситуацией и недопущения потерь на этом участке. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении, обнародованном на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук в понедельник днем.

В пресс-центре операции подчеркивают: "такие действия оккупационных войск свидетельствует о том, что Российская Федерация категорически не желает завершать вооруженную агрессию против Украины".

Теги: #всу #оос #боевики
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