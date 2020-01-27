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10:23 27.01.2020

Монголия закрыла границу с КНР и прекратила функционирование образовательных учреждений из-за распространения коронавируса

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Монголия закрыла границу с КНР и прекратила функционирование образовательных учреждений из-за распространения коронавируса

Монгольское правительство распорядилось закрыть университеты и другие образовательные учреждения в стране для того, чтобы сдержать распространение нового типа коронавируса, сообщает в понедельник монгольская пресса.

По данным СМИ, учреждения закрыты с понедельника 27 января по понедельник 2 марта.

Также закрыты пункты пересечения границ для автомобилей и движение пешеходов.

Отмечается, что граждан призвали отменить все массовые митинги.

В декабре прошлого года в Ухане (китайская провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал новый вид коронавируса.

Как сообщил ранее госкомитет КНР по вопросам здравоохранения, за последние сутки в Китае от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, скончались 24 человека, общее число умерших достигло 80.

Все новые случаи летального исхода приходятся на провинцию Хубэй.

Всего по состоянию на 00:00 часов понедельника число пораженных новым коронавирусом достигло в стране 2 тыс. 794 человек, увеличившись за сутки на 769 выявленных случаев. Под подозрением на наличие заболевания находятся более 3,8 тыс. человек.

Все новые случаи летального исхода приходятся на провинцию Хубэй, административный центр которой город Ухань является эпицентром распространения заболевания.

На территориях за пределами материковой части страны восемь случаев заболевания обнаружены в Гонконге, пять - в Макао, четыре - на Тайване.

Кроме того, по данным Госкомздрава КНР, семь случаев заболевания выявлены в Таиланде, пять - в Австралии, четыре - в Сингапуре, по три - в Японии, США, Малайзии и Франции, два - во Вьетнаме, один - в Непале.

Теги: #коронавирус #монголия #китай
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