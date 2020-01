Билли Айлиш стала триумфатором "Грэмми"

Американская академия звукозаписи назвала победителей премии "Грэмми", "Лучшей песней года" стала композиция "Bad Guy" Билли Айлиш, сообщили на сайте премии.

62-я церемония вручения премии прошла в Лос-Анджелесе в воскресенье.

За "Грэмми" в этой категории также боролись Леди Гага (Always Remember Us This Way), Таня Такер (Bring My Flowers Now), H.E.R. (Hard Place"), Тейлор Свифт (Lover), Лана Дель Рей (Norman F***Ing Rockwell), Льюис Капальди (Someone You Loved), Lizzo (Truth Hurts).

Кроме того, Айлиш получила награду в категории "Лучший новый исполнитель", а ее дебютный альбом "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" забрал статуэтки "Грэмми" в номинациях "Альбом года" и "Лучший поп-альбом".

Также Айлиш за "Bad guy" удостоена награды в категории "Запись года".

Лучшим сольным поп-исполнителем стала Lizzo с композицией "Truth Hurts".

Лучшей рок-композицией признана "This Land" в исполнении Гэри Кларка-младшего. Его одноименный альбом признан - лучшим блюзовым. Gary Clark Jr (1984) - музыкант с богатой блюзовой биографией, выступал вместе с Эриком Клэптоном, Джимми Воном, Джеффом Беком. В 2014 и 2015 годах Кларк выиграл премию Blues Music Award в категории "Современный исполнитель блюза". В 2014 году Кларк был награжден Грэмми за лучшее традиционное R & B выступление за песню "Please Come Home".

"Лучшим видео" стал клип американского рэпера Lil Nas X и кантри-исполнителя Рэя Билли Сайруса на песню "Old Town Road".

В номинации "Лучший альбом разговорного жанра" награды удостоена супруга бывшего президента США Барака Обамы Мишель Обама за изданные мемуары "Становление" (Becoming), представленные в том числе и на аудионосителях.

Лучшей рэп-композицией стала "A Lot", исполненная музыкантами 21 Savage и J. Cole.

Композиция "I'll newer live again", написанная для фильма "Звезда родилась" признана лучшим саундтреком.

Всего "Грэмми" вручается в 84 категориях, в различных жанрах и направлениях, как популярной, так и классической музыки.