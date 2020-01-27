События

07:44 27.01.2020

Боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погибли два военных, еще два ранены

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За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 12 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе, погибли два украинских военнослужащих, один ранен, еще один получил боевую травму, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"26 января вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и один получил боевую травму. Также, в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве, один защитник погиб и еще один получил боевую травму", - говорится в сообщении на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в понедельник утром.

Семь обстрелов по украинским позициям осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно дважды неподалеку Красногоровки – из станкового противотанкового гранатомета - 8 выстрелов, рядом с Лебединским - из минометов калибра 82 мм противник выпустил 3 мины, гранатометов различных систем, вооружения БМП и стрелкового оружия, дважды неподалеку Старогнатовки - из крупнокалиберных пулеметов, вблизи Новогригорьевки - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, в районе н.п. Гнутово - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Пять вражеских обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно дважды неподалеку Орехово - из минометов калибра 120 мм - 3 мины и 82-мм миномета - 4 мины, а также гранатометов различных систем, дважды рядом с н.п. Новотошковское - 8 мин со 120-мм миномета, неподалеку Крымского - из миномета калибра 120 мм противник выпустил 3 мины.

Кроме того, в 18.15 в районе участка разведения вблизи н.п. Богдановка боевики вели обстрел из стрелкового оружия.

"С началом текущих суток российские оккупационные войска из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов обстреляли защитников населенного пункта Пески, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". За текущие сутки потерь нет", - добавили в штабе.

Теги: #оос #сводка #украина
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