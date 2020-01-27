Городская электричка 27 января будет курсировать по "челночными" маршрутам

В понедельник, 27 января, изменения в работе городской электрички будут продлены, электропоезда будут курсировать по "челночными" маршрутам, сообщила пресс-служба КП "Киевпастранс".

Как отмечается, движение организуют на участках Дарница - Киев-Пассажирский – Борщаговка, Борщаговка - Киев-Пассажирский - Дарница.

Движение на участке Борщаговка - Почайна - Дарница будет закрыто.

Движение автобусов №№ 59, 61 приостановят, движение трамваев №№ 4, 5 организуют до станции "Генерала Ватутина".

Количество автобусов №№ 21, 101, трамваев №№ 28, 35 увеличат.