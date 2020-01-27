События

07:14 27.01.2020

Городская электричка 27 января будет курсировать по "челночными" маршрутам

1 мин читать

В понедельник, 27 января, изменения в работе городской электрички будут продлены, электропоезда будут курсировать по "челночными" маршрутам, сообщила пресс-служба КП "Киевпастранс".

Как отмечается, движение организуют на участках Дарница - Киев-Пассажирский – Борщаговка, Борщаговка - Киев-Пассажирский - Дарница.

Движение на участке Борщаговка - Почайна - Дарница будет закрыто.

Движение автобусов №№ 59, 61 приостановят, движение трамваев №№ 4, 5 организуют до станции "Генерала Ватутина".

Количество автобусов №№ 21, 101, трамваев №№ 28, 35 увеличат.

Теги: #киев #работа #украина #электричка
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:44 27.01.2020
Боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погибли два военных, еще два ранены

Боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погибли два военных, еще два ранены

05:36 27.01.2020
На Южном мосту в Киеве 27 января частично ограничат движение транспорта

На Южном мосту в Киеве 27 января частично ограничат движение транспорта

04:39 27.01.2020
Бывший советник Трампа подтвердил, что тот задерживал помощь Украине, чтобы получить компромат на Байдена

Бывший советник Трампа подтвердил, что тот задерживал помощь Украине, чтобы получить компромат на Байдена

04:35 27.01.2020
В Ужгороде сожгли автомобиль дипломата

В Ужгороде сожгли автомобиль дипломата

03:39 27.01.2020
Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП в Ужгороде, в котором пострадал 81-летний мужчина

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП в Ужгороде, в котором пострадал 81-летний мужчина

02:38 27.01.2020
В Харькове в результате взрыва гранаты в квартире жилого дома погиб человек

В Харькове в результате взрыва гранаты в квартире жилого дома погиб человек

22:00 26.01.2020
Зеленский о двух погибших на Донбассе военных: "Война продолжается и нужно с еще большими усилиями пытаться ее завершить"

Зеленский о двух погибших на Донбассе военных: "Война продолжается и нужно с еще большими усилиями пытаться ее завершить"

21:09 26.01.2020
Зеленский на встрече с бывшими узниками Аушвица подчеркнул, что международное сообщество должно не допускать проявлений антисемитизма, ксенофобии и расизма

Зеленский на встрече с бывшими узниками Аушвица подчеркнул, что международное сообщество должно не допускать проявлений антисемитизма, ксенофобии и расизма

20:22 26.01.2020
В Украине создали оперативную группу по противодействию распространения коронавируса

В Украине создали оперативную группу по противодействию распространения коронавируса

19:46 26.01.2020
Зеленский прибыл в Польшу с рабочим визитом

Зеленский прибыл в Польшу с рабочим визитом

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский о двух погибших на Донбассе военных: "Война продолжается и нужно с еще большими усилиями пытаться ее завершить"

Глава ВОЗ едет в Китай в связи со вспышкой коронавируса

Зеленский прибыл в Польшу с рабочим визитом

Боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погибли два военных, еще два получили боевые травмы

Правительство усиливает меры безопасности для защиты украинцев от потенциальной угрозы коронавируса

ПОСЛЕДНЕЕ

Япония эвакуирует своих граждан из пораженного коронавирусом китайского Уханя

За сутки в Китае зарегистрировано 24 новых случая смертельного исхода от новой пневмонии, число заболевших превысило 2,7 тыс.

Посольство США в Багдаде подверглось ракетному обстрелу, пострадавших нет

Иран не будет вести двусторонние переговоры с США

Глава ВОЗ едет в Китай в связи со вспышкой коронавируса

В России скончался протоиерей Всеволод Чаплин

Боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погибли два военных, еще два получили боевые травмы

Правительство усиливает меры безопасности для защиты украинцев от потенциальной угрозы коронавируса

Коронавирус не столь смертоносен как SARS-Cov, унесший жизни более 600 человек в 2000-годах – академик

Зеленский заслушал руководство Минздрава о ситуации с коронавирусом из КНР и призвал улучшить информирование граждан

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА