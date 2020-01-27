Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП в Ужгороде, в котором пострадал 81-летний мужчина

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП в Ужгороде, сообщил Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

"26 января, в полицию поступило сообщение о наезде на пешехода в городе Ужгород по улице Айвазовского. Правоохранители установили, что 19-летний водитель автомобиля марки "Renault", житель Мукачево, совершил наезд на пешехода. 81-летнего мужчину, который переходил дорогу в неустановленном для этого месте, госпитализировали в городскую больницу", - сказано в сообщении.

Правоохранители квалифицировали происшествие по ст.286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения).