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00:24 27.01.2020

Иран не будет вести двусторонние переговоры с США

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Иран не желает переговоров с США один на один и признает только формат с "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия), с которыми был заключен Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заявил глава МИД Ирана Джавад Зариф.

"Дональд Трамп (Президент США - ИФ) все еще мечтает о двусторонней встрече, дабы удовлетворить свою жажду получить "сделку Трампа". Необоснованный оптимизм", - написал Зариф в воскресенье в своём твиттере.

"Единственный возможный формат - пять постоянных членов (СБ ООН - ИФ) плюс один, который он же (Трамп - ИФ) покинул, откатив ситуацию к положению до 2017 года. А еще - нужно компенсировать Ирану причиненный ему урон", - добавил министр.

СВПД был одобрен 14 июля 2015 года "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) и Ираном.

8 мая 2019 года США, по решению президента Дональда Трампа, вышли из сделки и возобновили действие санкций в отношении Ирана.

Тегеран ровно через год объявил о поэтапном сокращении своих обязательств, пока европейские страны не выполнят свою часть обязательств и не обеспечат закупки иранской нефти в обход американских санкций.

Теги: #позиция #сша #переговоры #иран
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