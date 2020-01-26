События

14:46 26.01.2020

В Бердянске на карантин закрыты все школы и детские сады

1 мин читать
В Бердянске на карантин закрыты все школы и детские сады

В Бердянске (Запорожская обл.) до конца января на карантин закрыты все школы и детские сады, а также из-за роста заболеваемости ОРВИ приостановлена работа десятков детских учреждений Запорожья и региона, сообщает Запорожский областной лабораторный центр Минздрава Украины.

По данным пресс-службы ведомства, детские учреждения в Бердянске закрыты на карантин до 31 января из-за высокого уровня заболеваемости ОРВИ. Кроме того, в результате роста заболевания вирусными инфекциями приостановлена работа 51 класса в 27 школах области, из которых 23 учебных заведения Запорожья, а также школы Васильевского, Вольнянского, Запорожского и Черниговского районов.

Также, по Запорожской области закрыты на карантин еще 4 школы, а именно Тимошевская, Молочанская , Новоалексеевская и Владивская.

По данным Запорожского областного лабораторного центра Минздрава Украины, в школах отсутствует 8,4% учеников, из них 6,3% учеников по причине заболеваемости ОРВИ.

Теги: #карантин #орви #запорожская_область #бердянск
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:56 25.01.2020
Четверо мужчин пытались завладеть госимуществом стоимостью более 500 тыс. грн в Запорожской области

Четверо мужчин пытались завладеть госимуществом стоимостью более 500 тыс. грн в Запорожской области

18:00 15.01.2020
ВАКС отказался перенести рассмотрение дела экс-главы Запорожской ОГА Брыля в Орджоникидзевский райсуд Запорожья

ВАКС отказался перенести рассмотрение дела экс-главы Запорожской ОГА Брыля в Орджоникидзевский райсуд Запорожья

20:17 08.01.2020
В Запорожской области правоохранители прекратили деятельность расположенного в ТЦ подпольного казино

В Запорожской области правоохранители прекратили деятельность расположенного в ТЦ подпольного казино

16:16 04.01.2020
В Запорожской области группа мошенников под видом фирмы-грузоперевозчика крала крупные партии товаров - полиция

В Запорожской области группа мошенников под видом фирмы-грузоперевозчика крала крупные партии товаров - полиция

00:49 03.01.2020
В Запорожской области на пожаре погибли двое детей, а их мать в реанимации

В Запорожской области на пожаре погибли двое детей, а их мать в реанимации

17:42 30.12.2019
В Запорожской области в результате столкновения легковушки и грузовика 2 человека погибли, еще двое - в больнице

В Запорожской области в результате столкновения легковушки и грузовика 2 человека погибли, еще двое - в больнице

14:32 23.12.2019
"ДТЭК ВИЭ" намерен построить ВЭС мощностью 150 МВт в Запорожской области

"ДТЭК ВИЭ" намерен построить ВЭС мощностью 150 МВт в Запорожской области

17:03 30.11.2019
Правоохранители пресекли деятельность вооруженной банды в Запорожской области - задержаны 5 человек

Правоохранители пресекли деятельность вооруженной банды в Запорожской области - задержаны 5 человек

20:02 27.11.2019
Прокуратуру Запорожской области возглавил Владимир Калюга

Прокуратуру Запорожской области возглавил Владимир Калюга

14:19 23.11.2019
С острова Бирючий в Азовском море эвакуировали ещё 5 человек

С острова Бирючий в Азовском море эвакуировали ещё 5 человек

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

С начала проведения ООС пиротехники ГСЧС на Донбассе изъяли и уничтожили почти 34 тыс. взрывоопасных предметов – штаб ООС

Президент Украины 26-27 января осуществит рабочий визит в Польшу

Боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен украинский военнослужащий

В аэропорту "Борисполь" с 26 января начнут температурный скрининг пассажиров из Китая

Боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один воин

ПОСЛЕДНЕЕ

"Диснейленд" прекратил работу в Гонконге из-за угрозы коронавируса

С начала проведения ООС пиротехники ГСЧС на Донбассе изъяли и уничтожили почти 34 тыс. взрывоопасных предметов – штаб ООС

В ближайшие дни в Украине будет тепло, местами осадки

На Шестом заседании Совета Ассоциации Украина-ЕС обсудят политику безопасности ситуации на Донбассе и дела аннексированного Крыма

В Китае из-за угрозы коронавируса временно запретили торговать дикими животными

Три человека госпитализированы в результате ДТП в Винницкой области

Запрет на въезд людей и транспорта вводится в ещё одном городе Китая из-за угрозы коронавируса

Президент Украины 26-27 января осуществит рабочий визит в Польшу

В забытом багаже в аэропорту "Борисполя" были обнаружены 113 телефонов Apple iPhone и 71 комплект наушников на сумму 1,8 млн грн

Боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен украинский военнослужащий

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА