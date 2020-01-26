В соревнованиях "Игр непокоренных" в Гааге примет участие 20 украинских ветеранов

На "Игры непокоренных", которые пройдут 9 - 16 мая 2020 в Гааге (Нидерланды), от Украины поедет 20 ветеранов, сообщило посольство Украины в Объединённом королевстве Нидерландов.

"Учитывая высокий уровень организации и популярность "Игорь непокоренных" в Украине, Фонд "Игор непокоренных" (Invictus Games) увеличил квоту для украинской команды - с 15 до 20 человек", – сказано в сообщении на странице посольства в Фейсбук в субботу вевчером.

В информации отмечается, что Украина в третий раз примет участие в соревнованиях.

Украинские дипломаты напомнили, что украинская сборная на "Играх непокоренных-2018" завоевала 20 медалей.