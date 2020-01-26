События

04:54 26.01.2020

В соревнованиях "Игр непокоренных" в Гааге примет участие 20 украинских ветеранов

1 мин читать
В соревнованиях "Игр непокоренных" в Гааге примет участие 20 украинских ветеранов

На "Игры непокоренных", которые пройдут 9 - 16 мая 2020 в Гааге (Нидерланды), от Украины поедет 20 ветеранов, сообщило посольство Украины в Объединённом королевстве Нидерландов.

"Учитывая высокий уровень организации и популярность "Игорь непокоренных" в Украине, Фонд "Игор непокоренных" (Invictus Games) увеличил квоту для украинской команды - с 15 до 20 человек", – сказано в сообщении на странице посольства в Фейсбук в субботу вевчером.

В информации отмечается, что Украина в третий раз примет участие в соревнованиях.

Украинские дипломаты напомнили, что украинская сборная на "Играх непокоренных-2018" завоевала 20 медалей.

Теги: #участие #игры_непокоренных
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:35 23.12.2019
Азербайджан не будет активно участвовать в "Восточном партнерстве" – Алиев

Азербайджан не будет активно участвовать в "Восточном партнерстве" – Алиев

01:42 11.11.2019
Задержанный в Польше ветеран Мазур отрицает участие в боевых действиях в Чечне

Задержанный в Польше ветеран Мазур отрицает участие в боевых действиях в Чечне

05:29 09.10.2019
Администрация США не будет участвовать в политическом спектакле с импичментом - пресс-секретарь Белого дома

Администрация США не будет участвовать в политическом спектакле с импичментом - пресс-секретарь Белого дома

17:22 24.09.2019
Зеленский принял участие в открытии 74 сессии Генассамблеи ООН

Зеленский принял участие в открытии 74 сессии Генассамблеи ООН

18:32 23.09.2019
Украинская делегация в ПАСЕ не будет участвовать в осенней части сессии Ассамблеи и в торжествах в честь 70-летия Совета Европы

Украинская делегация в ПАСЕ не будет участвовать в осенней части сессии Ассамблеи и в торжествах в честь 70-летия Совета Европы

19:53 26.08.2019
Канада против возвращения РФ к G8

Канада против возвращения РФ к G8

04:05 23.08.2019
Трамп предлагает России и другим странам подключиться к борьбе с терроризмом в Афганистане

Трамп предлагает России и другим странам подключиться к борьбе с терроризмом в Афганистане

06:50 21.08.2019
Австралия дала согласие на участие в международной коалиции против угроз Ирана в Ормузском проливе - австралийский премьер

Австралия дала согласие на участие в международной коалиции против угроз Ирана в Ормузском проливе - австралийский премьер

13:18 25.06.2019
Украинская делегация в ПАСЕ просит Раду срочно рассмотреть вопрос прекращения участия Украины в работе Ассамблеи

Украинская делегация в ПАСЕ просит Раду срочно рассмотреть вопрос прекращения участия Украины в работе Ассамблеи

02:12 25.06.2019
В украинской делегации в ПАСЕ допускают возможность приостановить свое участие в ассамблее

В украинской делегации в ПАСЕ допускают возможность приостановить свое участие в ассамблее

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В аэропорту "Борисполь" с 26 января начнут температурный скрининг пассажиров из Китая

Боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один воин

Число случаев заражения коронавирусом в КНР приближается к 1,4 тыс.

Случаи заболевания "уханьским" коронавирусом выявлены в Австралии

Зеленский отмечает, что кадры во власти будут еще много раз меняться

ПОСЛЕДНЕЕ

Число заразившихся новым коронавирусом в Китае достигло 1975 человек

"Свобода" предложила к обсуждению на должность мэра Киева кандидатуру Ильенко

Новый лайнер Boeing 777X совершил первый полет

Боевики осуществили два обстрела из запрещенных минскими договоренностями видов вооружения

В Минкульте опровергли информацию о якобы подаче совместной с Россией заявки на проведение женского чемпионата Европы по гандболу в 2026

В аэропорту "Борисполь" с 26 января начнут температурный скрининг пассажиров из Китая

Ранение получили двое украинских пилотов, которые находились на борту сбитого в Афганистане "Ми-8"

Боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один воин

ГБР сообщило о подозрении в мошенничестве и злоупотреблении служебным положением двум правоохранителям южных областей Украины

КНР с понедельника приостановит отправку тургрупп за границу

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА