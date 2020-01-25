События

10:55 25.01.2020

Кабмин создал рабочую группу для обсуждения деталей сотрудничества Укрзализныци с Deutsche Bahn

3 мин читать
Кабмин создал рабочую группу для обсуждения деталей сотрудничества Укрзализныци с Deutsche Bahn

Правительство Украины создало рабочую группу для обсуждения деталей сотрудничества Укрзализныци с национальным оператором железных дорог Германии Deutsche Bahn AG.

Как сообщает пресс-служба Кабмина в субботу, состоялось первое заседание рабочей группы.

«Нам важно, чтобы подписанный в начале февраля документ о сотрудничестве с Deutsche Bahn учитывал все важные аспекты, включая политику безопасности и социальную составляющую. Мы осознаем, что Укрзализныця это стратегически важный для страны объект. Поэтому сейчас проводим консультации со всеми заинтересованными сторонами, чтобы услышать все мнения », - сказал премьер-министр Алексей Гончарук.

В состав рабочей группы вошли представители Министерства инфраструктуры, Укрзализныци, профильного транспортного комитета Верховной Рады, ключевых бизнес ассоциаций и профсоюзов.

В ближайшее время должно состояться заседание транспортного комитета Верховной Рады с участием всех заинтересованных сторон для проведения обстоятельного обсуждения будущего сотрудничества.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, в течение следующей недели министерство проведет консультации с парламентским комитетом, бизнес-ассоциациями, профильными организациями и профсоюзами, чтобы обсудить все детали сделки.

Представители Европейской бизнес-ассоциации выразили свою готовность присоединиться к рабочей группе: «В нашей организации в целом очень благоприятный отзыв по этой инициативе. Надеемся, что это сотрудничество поможет украинской железной дороге стать ближе к европейским стандартам », - сказала исполнительный директор Ассоциации Анна Деревянко.

Свою поддержку выразили и представители профсоюза железнодорожников и транспортных строителей, отметили в пресс-службе Кабмина.

Как подчеркнул Гончарук, что украинская железная дорога остается под полным контролем государства, поэтому приоритет правительства - защитить интересы всех людей, которые работают в компании и создать современную, комфортную и безопасную дорогу, основываясь на немецком опыте.

Сейчас украинская сторона продолжает переговоры с немецкими коллегами для определения самой модели дальнейшего сотрудничества.

О более детальные подробности будет известно в начале февраля, когда украинская сторона подпишет с немецкой компанией Соглашение о стратегическом партнерстве.

Ранее Гончарук сообщил, что 5 февраля 2020 года будет подписана "дорожная карта" партнерских договоренностей с Deutsche Bahn. По словам Гончарука, правительство Украины заинтересовано в инвестициях в ж/д отрасль, партнерстве с глобальной компанией, к которой есть доверие, у которой есть дешевые ресурсы и уникальный опыт управления подобными проектами.

Как сообщалось, Министерство инфраструктуры Украины и Deutsche Bahn AG в швейцарском Давосе 22 января подписали меморандум о взаимопонимании для дальнейшего сотрудничества в транспортной отрасли и развития АО "Укрзализныця". Как подчеркнул премьер-министр Алексей Гончарук, меморандум "не о приватизации, и не о концессии, но о стратегическом партнерстве". Он также сказал, что стране необходима такая помощь для улучшения ситуации на железной дороге и реализации ее логистического потенциала.

При этом по поводу меморандума Гончарук написал в своем аккаунте в "Твиттер", что немецкие специалисты будут реформировать управленческие механизмы УЗ, а Украина полностью сохранит за собой контроль над предприятием.

Согласно тексту меморандума, стороны будут изучать возможности создания стратегического партнерства между "Укрзализныцей" и DB, однако окончательные условия такого сотрудничества пока не установлены.

Помимо этого, Мининфраструктуры и DB будут способствовать взаимной обработке предложений о развитии железнодорожной сети и подвижного состава с учетом современных стандартов экологичности и инновационности транспорта.

Центр транспортных стратегий обнародовал текст официального заявления Deutsche Bahn, в котором говорится, что инженерно-консалтинговая компания Deutsche Bahn по инфраструктуре, мобильности и транспорту DB Engineering&Consulting в будущем будет консультировать и поддерживать "Укрзализныцю" в вопросах управления и по техническим вопросам. Согласно тексту указанного заявления, вопрос стратегического партнерства Deutsche Bahn и "Укрзализныци" еще дорабатывается: обсуждаются дальнейшие детали сотрудничества, включая участие в вопросах оперативного управления компанией со стороны Deutsche Bahn.

Теги: #db #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:11 24.01.2020
Подготовка госбанков к запуску программы "Доступные кредиты 5-7-9%" проходит в плановом режиме - Гончарук

Подготовка госбанков к запуску программы "Доступные кредиты 5-7-9%" проходит в плановом режиме - Гончарук

15:10 24.01.2020
Кабмин урегулировал вопрос оплаты за выдачу новых технейтральных лицензий в полосах частот до 1 ГГц мобильным операторам

Кабмин урегулировал вопрос оплаты за выдачу новых технейтральных лицензий в полосах частот до 1 ГГц мобильным операторам

15:01 24.01.2020
Кабмин примет решения по реорганизации ряда министерств в ближайшие две недели - Гончарук

Кабмин примет решения по реорганизации ряда министерств в ближайшие две недели - Гончарук

14:42 24.01.2020
Гончарук: подписание "дорожной карты" сотрудничества с Deutsche Bahn запланировано на 5 февраля

Гончарук: подписание "дорожной карты" сотрудничества с Deutsche Bahn запланировано на 5 февраля

14:32 24.01.2020
Правительство проведет совещание с Госпогранслужбой и Гостаможней по ситуации с коронавирусом

Правительство проведет совещание с Госпогранслужбой и Гостаможней по ситуации с коронавирусом

13:45 24.01.2020
Правительство планирует привлечь EUR26 млн помощи ЕС для улучшения управления с/х ресурсами, проведения земреформы

Правительство планирует привлечь EUR26 млн помощи ЕС для улучшения управления с/х ресурсами, проведения земреформы

12:57 24.01.2020
Правительство утвердило бюджет Пенсионного фонда на 2020г - Гончарук

Правительство утвердило бюджет Пенсионного фонда на 2020г - Гончарук

12:49 24.01.2020
Кабмин направил остатки госсубвенции на развитие сельской медицины

Кабмин направил остатки госсубвенции на развитие сельской медицины

12:33 24.01.2020
Кабмин инициирует компенсации людям в случае задержек с госвыплатами - Гончарук

Кабмин инициирует компенсации людям в случае задержек с госвыплатами - Гончарук

15:47 23.01.2020
Deutsche Bahn не планирует брать в управление "Укрзализныцю"

Deutsche Bahn не планирует брать в управление "Укрзализныцю"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский подчеркивает, что Украина намерена вернуть все оккупированные территории

В Болгарии задержан подозреваемый в причастности к нападению на Екатерину Гандзюк – Офис генпрокурора

Зеленский: я веду прямой диалог с Путиным, потому что только так можно вернуть людей и попытаться завершить войну

Зеленский: войска с оккупированной территории Донбасса может вывести только Россия

Боевики 9 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один воин – штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

Три случая заражения коронавирусом подтверждены во Франции

Почти 230 повторных толчков зарегистрировано на востоке Турции

В Китае специальные меры по защите от коронавируса затронули более 1 млрд человек

На станции метро "Крещатик" снова искали взрывчатку

Боррель выразил солидарность ЕС с народом Турции в связи с землетрясением

Один украинский военнослужащий получил ранения в результате 12 обстрелов боевиков на Донбассе – штаб ООС

В Харькове спасатели освободили женщину, зажатую в микроавтобусе упавшим деревом

Число заболевших новым типом пневмонии в Китае выросло за сутки на 444 человека, скончался 41 - Госкомздрав КНР

Киевский бронетанковый завод отгрузил первую партию отремонтированных Т-72 - ВСУ

Число больных пневмонией нового типа в провинции КНР Хубэй превысило 700 человек – власти

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА