Зеленский после завершения своей каденции намерен передать "ключики от новой Украины другому человеку, которому будет уже легче"

Президент Украины Владимир Зеленский вновь сказал о том, что нацелен реализовать все свои цели за одну каденцию на этом посту, и затем передать управление страной другому человеку.

В интервью израильскому "9 каналу", отвечая на вопрос о том, получится ли у него в жизни то, что вышло у его персонажа в сериале "Слуга народа", Зеленский сказал: "Вы мне об этом скажете через четыре года. И вот эти ключики от вот этой новой Украины – это вот последний пункт. И вот эти ключики от новой Украины передать другому человеку, которому будет уже легче. Это амбиция".