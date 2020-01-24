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21:59 24.01.2020

Баканов: задержание подозреваемого в причастности к нападению на Катерину Гандзюк является приоритетом для СБУ

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Баканов: задержание подозреваемого в причастности к нападению на Катерину Гандзюк является приоритетом для СБУ

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил о том, что задержание подозреваемого в причастности к нападению на Екатерину Гандзюк является приоритетом для СБУ, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

"Данное задержание - яркое подтверждение того, что полное расследование дела Екатерины Гандзюк и наказания всех исполнителей, организаторов и заказчиков крайне важно для всех нас. Это - наш приоритет. Общество ждет от нас результатов и мы целенаправленно движемся к тому, чтобы поставить в этом деле финальную точку", - рассказал Баканов.

Как сообщалось ранее, на территории Болгарии в результате совместных действий украинских и Болгарских правоохранителей задержан Алексей Москаленко (Левина), который разыскивался по подозрению в причастности к нападению на К. Гандзюк.

Теги: #баканов #гандзюк #сбу #украина
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