Баканов: задержание подозреваемого в причастности к нападению на Катерину Гандзюк является приоритетом для СБУ

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил о том, что задержание подозреваемого в причастности к нападению на Екатерину Гандзюк является приоритетом для СБУ, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

"Данное задержание - яркое подтверждение того, что полное расследование дела Екатерины Гандзюк и наказания всех исполнителей, организаторов и заказчиков крайне важно для всех нас. Это - наш приоритет. Общество ждет от нас результатов и мы целенаправленно движемся к тому, чтобы поставить в этом деле финальную точку", - рассказал Баканов.

Как сообщалось ранее, на территории Болгарии в результате совместных действий украинских и Болгарских правоохранителей задержан Алексей Москаленко (Левина), который разыскивался по подозрению в причастности к нападению на К. Гандзюк.