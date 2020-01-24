Убивший в Германии шестерых человек стрелял по своим родственникам - полиция

Шесть человек, которых застрелил мужчина в Германии в пятницу, были членами его семьи, сообщил руководитель полиции города Ален (федеральная земля Баден-Вюртемберг) Райнер Мёллер.

"По настоящим данным, отец и мать убиты. В случае остальных жертв родственные отношения устанавливаются", - сказал Мёллер, прямую трансляцию пресс-конференции ведет телеканал Welt. Среди убитых - трое мужчин и три женщины.

По информации Мёллера, задержанному на месте подозреваемому - 26 лет, он гражданин Германии. Стрельба произошла возле ресторана в небольшом населенном пункте Рот-ам-Зее, первые полицейские силы были на месте происшествия в 12.47 (14.47 мск), через несколько минут после звонка на дежурный телефон.

Пока полиция ничего не может сказать о мотиве преступления.

"Мы ничего не можем сказать о мотиве. Мы считаем, что это семейная драма. Все состояли в семейных отношениях друг с другом", - сказал Мёллер. Стрелявший пользовался "полуавтоматическим короткоствольным оружием калибра 9 миллиметров", указал представитель полиции. По его сведениям, у мужчины есть разрешение на спортивное стрелковое оружие.

В настоящий момент задержанный находится в полицейском участке и ожидает адвоката.