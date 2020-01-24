Боевики 9 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один воин – штаб ООС

Незаконные вооруженные формирования 9 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, ранен один украинский военнослужащий, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. (…) Сегодня, 24 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в пятницу.

Так, противник обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также присутствовала снайперская активность.

Отмечается, что пять обстрелов по нашим позициям открывались в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно: неподалеку н.п. Талаковка, Пески, Павлополь, Опытное.

Кроме того, четыре вражеских обстрела было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": возле н.п. Новолуганское, Луганское и Орехово.