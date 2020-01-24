События

18:33 24.01.2020

Боевики 9 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один воин – штаб ООС

1 мин читать
Боевики 9 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один воин – штаб ООС

 Незаконные вооруженные формирования 9 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, ранен один украинский военнослужащий, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. (…) Сегодня, 24 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в пятницу.

Так, противник обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также присутствовала снайперская активность.

Отмечается, что пять обстрелов по нашим позициям открывались в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно: неподалеку н.п. Талаковка, Пески, Павлополь, Опытное.

Кроме того, четыре вражеских обстрела было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": возле н.п. Новолуганское, Луганское и Орехово.

Теги: #оос #обстрелы #раненый
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:32 24.01.2020
В годовщину обстрела Мариуполя США призвали РФ обеспечить прекращение огня и вывести войска с Донбасса

В годовщину обстрела Мариуполя США призвали РФ обеспечить прекращение огня и вывести войска с Донбасса

07:16 24.01.2020
Боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один военный

Боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один военный

18:11 23.01.2020
Боевики 8 раз обстреляли украинские позиции с полуночи, ранен один боец

Боевики 8 раз обстреляли украинские позиции с полуночи, ранен один боец

12:49 23.01.2020
Военный получил ранение в результате обстрела боевиков на Донбассе

Военный получил ранение в результате обстрела боевиков на Донбассе

07:17 23.01.2020
На Донбассе погиб украинский военнослужащий, еще один ранен

На Донбассе погиб украинский военнослужащий, еще один ранен

18:22 22.01.2020
Боец ВСУ погиб на Донбассе в результате вражеских обстрелов в среду – штаб ООС

Боец ВСУ погиб на Донбассе в результате вражеских обстрелов в среду – штаб ООС

10:00 22.01.2020
Украина против разведения сил по всей линии разграничения на Донбассе, поскольку это приведет к замораживанию конфликта – Загороднюк

Украина против разведения сил по всей линии разграничения на Донбассе, поскольку это приведет к замораживанию конфликта – Загороднюк

07:10 22.01.2020
Боевики трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, без потерь

Боевики трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, без потерь

18:17 21.01.2020
Боевики дважды обстреляли украинские позиции с полуночи

Боевики дважды обстреляли украинские позиции с полуночи

13:28 21.01.2020
Боевики обстреляли украинские позиции в зоне ООС вблизи Красногоровки

Боевики обстреляли украинские позиции в зоне ООС вблизи Красногоровки

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НАБУ сообщило о подозрении четырем новым подозреваемым в деле завода "Краян"

Болгария высылает из страны двух российских дипломатов - посольство РФ в Софии

Суд изменил меру пресечения подозреваемой по делу об убийстве Шеремета Дугарь на домашний ночной арест

САП закрыла "дело Охендовского"

Более 100 тыс. голов птицы уничтожено из-за птичьего гриппа в Винницкой области

ПОСЛЕДНЕЕ

Убивший в Германии шестерых человек стрелял по своим родственникам - полиция

В Киеве закрыты ст. метро "Площадь Льва Толстого", "Золотые ворота", "Театральная", "Крещатик" и "Дворец спорта" после сообщения о минировании

Правоохранители предотвратили взрыв на ж/д станции в Донецкой области

НАБУ сообщило о подозрении четырем новым подозреваемым в деле завода "Краян"

Болгария высылает из страны двух российских дипломатов - посольство РФ в Софии

Суд изменил меру пресечения подозреваемой по делу об убийстве Шеремета Дугарь на домашний ночной арест

В Мариуполе пресекли работу "реабилитационного центра", где в трудовом рабстве держали около 30 человек - полиция

Морская охрана Украины получила от США оборудование на 29 млн. грн

САП закрыла "дело Охендовского"

Более 100 тыс. голов птицы уничтожено из-за птичьего гриппа в Винницкой области

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА