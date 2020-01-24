НАБУ сообщило о подозрении четырем новым подозреваемым в деле завода "Краян"

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили о подозрении 4 лицам - организаторам и контролерам схемы завладения 92 млн грн местного бюджета Одессы при приобретении зданий завода "Краян"

"24 января 2020 по согласованию прокуроров САП детективами НАБУ сообщено о подозрении четырем лицам - фактическим организаторам и контролерам схемы завладения 92 млн грн местного бюджета Одессы при приобретении зданий ОАО ХК "Краян", среди которых физическое лицо, которое осуществляло фактический надзор за ООО "Девелопмент Элит" в схеме; два человека, которые координировали взаимодействие участников схемы, и пособница в преступной схеме, представительница группы лиц, имеющих влияние на ряд чиновников Одесского горсовета", - сообщает пресс-служба САП в пятницу.

Так, по версии стороны обвинения, подозреваемые организовали незаконное завладение средствами Одесского горсовета в результате реализации по сговору с должностными лицами Одесского горсовета, представителями коммерческих структур территориальной громады города административных зданий бывшего завода "Краян", пытались легализовать указанные средства, а также совершали другие действия как пособники в совершении преступлений.

Установлено, что рыночная стоимость приобретенного здания завода "Краян" для размещения новой мэрии при покупке была вдвое завышена. И как следствие, городскому бюджету был нанесен ущерб на сумму 92 млн грн.

Действия лиц квалифицированы по ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 УК Украины.

Несмотря на то, что одна из указанных лиц длительное время отсутствует по месту жительства, ей сообщено о подозрении в соответствии с УПК Украины в порядке вручения сообщений.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Пресс-служба НАБУ в свою очередь отмечает, что количество лиц, задействованных в схеме, возросло до 12: восемь из которых являются обвиняемыми, дело в отношении них слушается в суде.

Как сообщалось, в сентябре 2016 года Одесский горсовет приобрел здание, ранее входившее в целостный имущественный комплекса госпредприятия "Завод "Краян", за 185 млн грн у частной структуры, которая, в свою очередь, в начале 2016 года заплатила за этот комплекс на аукционе, организованном ликвидатором госпредприятия, 11,5 млн грн. Полученные от мэрии 185 млн грн фирма-продавец попыталась перечислить компании с признаками фиктивности. Однако детективы НАБУ и прокуроры САП предотвратили эту попытку и добились наложения ареста на счета компании-продавца здания.

Мэр Геннадий Труханов и его заместитель Павел Вугельман были задержаны в международном аэропорту "Борисполь" (Киев) по подозрению в завладении средствами местного бюджета путем злоупотребления служебным положением по приобретению и передаче в коммунальную собственность помещений бывшего "Завод "Краян".

По итогам расследования были уведомлены о подозрении несколько должностных лиц Одесского горсовета, руководители и учредители некоторых предприятий по ч.5 ст.191 УК (завладение средствами путем злоупотребления служебным положением), ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство), ч.3 ст.209 (легализация доходов, полученных преступным путем).

Соломенский райсуд Киева 16 февраля 2018 года не удовлетворил ходатайство антикоррупционных органов об аресте Труханова с альтернативой в 50 млн грн и отпустил его на поруки народного депутата Дмитрия Голубова.

В марте 2018 года Соломенский райсуд Киева возобновил арест 185 млн грн и принял решение об их передаче в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

САП 8 октября 2018 года направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве относительно Труханова.

Малиновский райсуд Одессы 9 июля 2019 года полностью оправдал Труханова, его заместителя Вугельмана и других фигурантов, так как их вина не была доказана. Труханов назвал решение суда по указанному выше предприятию своей личной победой и "приговором старой системе".

В конце июля заместитель генерального прокурора - руководитель САП Назар Холодницкий подал апелляционную жалобу на оправдательный приговор.