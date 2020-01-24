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15:41 24.01.2020

Морская охрана Украины получила от США оборудование на 29 млн. грн

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Морская охрана Украины получила от США оборудование на 29 млн. грн

Соединенные Штаты Америки передали Государственной пограничной службе Украины снаряжение для морской охраны общей стоимостью около 29 млн. грн.

Церемония передачи состоялась в пятницу 24 января на Одесском морском вокзале, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Морская охрана действует в Азовском, Черном морях и на реке Дунай. Полученное снаряжение уже распределено среди Одесского, Измаильского и Мариупольского отрядов Морской охраны, один из которых входит в состав Объединенных сил. Кое-что из оборудования уже активно используется в службе. Часть имущества направлена в Измаильский Учебный центр Морской охраны и служит для подготовки персонала. Самое главное, что мы впервые получили такое оборудование, которое сможет защитить наших ребят во время выполнения ими задач, в том числе в зоне проведения ООС. То есть уникальность этого оборудования - это сохранение личной безопасности каждого военнослужащего", - рассказал начальник Регионального управления Морской охраны Госпогранслужбы контр-адмирал Олег Костур.

Отмечается, что такое же снаряжение используется Береговой охраной США. Таким образом, полученная помощь позволит украинским пограничникам развиваться по стандартам НАТО.

Среди оборудования, переданного в рамках Программы экспертного контроля и безопасности границ (EXBS), бронежилеты с положительной плавучестью, специальные костюмы от гипотермии, а также самоспасатели изолирующего типа OCENCO M-20.2, которые обеспечивают до 15 минут защиты органов дыхания во время эвакуации из задымленного помещения. Также украинские пограничники получили наручные GPS-навигаторы, портативные газоанализаторы, оборудование для освещения и осмотра судов – всего более 3 тысяч предметов.

Список имущества, переданного в рамках EXBS, составлялся на основе изучения реальных нужд и заданий персонала Морской охраны как в повседневной обзорной деятельности, так и в штурмовых и в штормовых, аварийных условиях.

Глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко поблагодарил временную поверенную в делах США в Украине Кристину Квин и руководителя программы EXBS Метью Болдина за их работу по укреплению потенциала пограничного ведомства Украины.

"Убежден, что наше сотрудничество будет развиваться и иметь ощутимые практические результаты по укреплению пограничной безопасности в регионе", - подчеркнул он.

Представители США в свою очередь заверили, что продолжат помогать Госпогранслужбе, в том числе наращивать возможности Морской охраны в рамках программы EXBS.

"От имени США и от имени народа США - мы очень гордимся быть вашими союзниками и вместе с вами охранять границы и обеспечивать безопасность и на суше, и на море", - заявила Квин.

Программа экспертного контроля и безопасности границ финансируется Государственным департаментом США и реализуется в Украине с 2001 года. Целью программы является предоставление помощи Украине в усилении национальной системы контроля за торговлей стратегическими товарами путем поддержки разработки нормативно-правовой базы, совершенствования порядка лицензирования, улучшения контроля за соблюдением законодательных требований, содействия взаимодействию с промышленностью, международного сотрудничества и межведомственной координации. Также в рамках программы Украине предоставляется поддержка в выполнении обязательств по недопущению распространения оружия массового поражения (ОМП) и связанных с ним материалов и технологий.

Теги: #оборудование #сша #госпогранслужба #украина #морская_охрана
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