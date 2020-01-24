События

07:16 24.01.2020

Боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один военный

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За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 11 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе, ранен один украинский военнослужащий, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"23 января вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в пятницу утром.

Восемь обстрелов по украинским позициям открывались в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", в частности, неподалеку Талаковки - из минометов калибра 82 мм противник выпустил 8 мин, дважды рядом с Опытно – из противотанкового ракетного комплекса - 2 выстрела и стрелкового оружия, вблизи Красногоровки - из стрелкового оружия, в районе н.п. Широкино - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, неподалеку Новоселовки Второй - из станкового противотанкового гранатомета - 1 выстрел, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия, рядом с Авдеевкой - из крупнокалиберного пулемета, вблизи Водяного - из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия.

Три вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", в частности, дважды вблизи н.п. Хутор Вольный - из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета, рядом с Орехово - из гранатометов различных систем.

"С началом текущих суток российские оккупационные войска из станкового противотанкового гранатомета обстреляли позиции защитников Талаковки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". За текущие сутки потерь нет", - подчеркнули в штабе ООС.

Теги: #оос #сводка #украина
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