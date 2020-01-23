"Укроборонпром" поручило директору ХКБМ и владельцу ЛКМЗ за сутки выяснить достоверность информации о браке в корпусах БТР-4

Руководство "Укроборонпрома" дало сутки директору Харьковского конструкторского бюро по машиностроению (ХКБМ) имени O.O. Морозова и владельцу Лозовского кузнечно-механического завода (ЛКМЗ, входит в Индустриальную группу "УПЭК", владельцем которой является Анатолий Гиршфельд - ИФ) для выяснения достоверности обнародованной в СМИ информации о качестве сварки корпусов БТР-4Е, сообщает пресс-служба госконцерна.

По информации концерна, директор ХКБМ Яков Мормиль получил приказ срочно создать комиссию и в течение суток провести верификацию обнародованных фотографий и информации о состоянии корпусов для изготовления БТР-4Е новой партии по контракту с Минобороны Украины.

Информация о браке в поставленных на ХКБМ Лозовским КМЗ первых трех корпусов для изготовления БТР-4 обнародована директором информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергеем Згурцом в Facebook.

В публикации говорится, что корпуса прибыли с браком, на них имеются трещины, а на "непроваренной и потрескавшейся броне стоит клеймо военного представительства Минобороны". Публикация сопровождается рядом полученных Згурцом фотографий.

Согласно пресс-релизу "Укроборонпрома", для выяснения обстоятельств руководство концерна пригласило в Киев директора и владельца ЛКМЗ с требованием объяснить опубликованную информацию.

"Безотносительно результатов проверок "Укроборонпром" предлагает Управлению военных представительств МОУ повторно проверить все корпуса, которые сейчас находятся в производстве ЛКМЗ. В случае обнаружения брака или технологических недостатков "Укроборонпром" будет требовать от соисполнителя контракта выполнить обязательства по качеству продукции, согласно требованиям техдокументации, в полном объеме и за свой счет", - говорится в сообщении.

В то же время пресс-служба госконцерна отмечает, что изложенная Згурцом информация содержит "определенные манипуляции и неточности".

В пресс-службе напоминают: контракт на производство и поставку БТРов на сумму 1,5 млрд грн был заключен в 2016 году. На момент назначения нового руководства концерна в августе 2019 контракт не выполнялся, за три года ВСУ не получили по нему ни одной единицы техники. В 2016-2017 гг. причиной срыва выполнения контракта стала, в том числе, попытка заменить сталь марки 71 на сталь импортного производства.

По данным пресс-службы, выполнение контракта было возобновлено в ноябре 2019 года усилиями нового руководства госконцерна. На момент возобновления соисполнители, в том числе ЛКМЗ, уже были определены и согласованы заказчиком, а изготовление БТР-4Е из стали марки 71 было требованием заказчика в рамках тактико-технического задания и не могло быть изменено производителем.

Как сообщалось, 12 ед. БТР-4Е из объема госзаказа 2019 года в конце декабря ХКБМ передал Министерству обороны.

"Укроборонпром" пригласил журналистов и экспертов к совместной работе над проверкой обнародованных Згурцом фактов.