Боевики 8 раз обстреляли украинские позиции с полуночи, ранен один боец

Один украинский военнослужащий получил ранение вследствие обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований на востоке Украины в четверг с полуночи, сообщается на странице Операции Объединенных сил в Facebook.

Как отмечается в сообщении, за этот период боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня, при чем пять обстрелов пришлись на район ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" и еще три – на район ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Участки разведения под обстрел не попали, на них соблюдается режим тишины.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - говорится в сообщении.