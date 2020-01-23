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15:57 23.01.2020

В Сингапуре подтвержден первый случай заражения новым типом коронавируса

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В Сингапуре подтвержден первый случай заражения новым типом коронавируса

Министерство здравоохранения Сингапура подтвердило первый случай заражения новым типа коронавируса, появление которого было ранее зафиксировано в китайском городе Ухань, передает в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на местные СМИ.

Ранее сообщалось, что в Сингапуре на предмет возможного наличия этого вируса были госпитализированы семь человек.

Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в Таиланде, в Японии, Южной Корее, США, Гонконге, Тайване, Макао.

Также в рамках борьбы с распространением коронавируса в Китае изолировали два города - Хуанган и Ухань.

В декабре в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса. Сообщалось, что первые заболевшие подхватили вирус на городском рынке морепродуктов в этом городе.

Теги: #сингапур #коронавирус
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