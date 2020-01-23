Аэропорт "Борисполь" не получал от Минздрава рекомендации об ограничениях на поездки и торговлю с Китаем из-за коронавируса

Аэропорт "Борисполь" 21 января получил письмо от санитарно-карантинного подразделения ГУ "Лабораторный центр на воздушном транспорте МОЗ Украины" с разъяснениями относительно смертельного коронавируса.

"21 января аэропорт "Борисполь" получил письмо от санитарно-карантинного подразделения ГУ "Лабораторный центр на воздушном транспорте МОЗ Украины" (далее - СКП) с разъяснениями по недиагностированной пневмонии, вызванной коронавирусом. Своим официальным письмом СКП сообщает, что контролирует ситуацию и находится в тесном контакте с национальными органами власти Китая. А также не рекомендует какие-либо ограничения на поездки и торговлю с Китаем", - сообщила пресс-служба аэропорта в среду.

Также отмечается, что оповещения о требованиях, ограничениях, запретах (в том числе по странам, где зарегистрирована болезнь), мероприятиях и порядке их соблюдения поступают от Госавиаслужбы или других органов государственного управления на имя генерального директора аэропорта "Борисполь".

Кроме этого, в аэропорту информируют, что информация об обнаружении на борту воздушного судна лица с признаками инфекционной болезни может поступить от экипажа воздушного судна за 30 минут до прибытия в аэропорт или после заруливания воздушного судна на место стоянки.

"После установки трапа первым на борт соответствующего воздушного судна поднимается дежурный СКП, оценивает по клинико-эпидемиологическим данным ситуацию и, в случае отсутствия на борту больного/подозрительного инфекционной болезнью, дает разрешение на продолжение обслуживания пассажиров, разгрузки груза и тому подобное. Или в случае подтверждения - дает указание установить воздушное судно на санитарное место стоянки", - говорится в сообщении.

Аэропорт "Борисполь" подчеркивает, что сотрудники аэропорта и других задействованных организаций действуют согласно утвержденным технологическим инструкциям и максимально контролируют ситуацию.

Как сообщалось, В декабре в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса. Сообщалось, что первые заболевшие подхватили вирус на городском рынке морепродуктов в этом городе.

Двое больных обнаружены в Гонконге, двое в Таиланде, по одному - в Южной Корее, Японии и США. В Сингапуре в связи с подозрением госпитализированы семь человек.

Комитет экспертов Всемирной организации здравоохранения в среду проведет экстренное заседание с целью оценить, является ли зафиксированный в КНР новый тип коронавируса угрозой международной безопасности.

Число погибших в результате заражения новым типом коронавируса в Китае достигло 17 человек, сообщило в среду китайское телевидение.