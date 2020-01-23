На Донбассе погиб украинский военнослужащий, еще один ранен

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 6 раз открывали огонь на Донбассе, еще один обстрел зафиксирован с начала текущих суток, один украинский военнослужащий погиб, еще один ранен, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"22 января вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82-мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Кроме этого, присутствовала снайперская активность… в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб", – говорится в сводке на странице штаба в Фейсбук, в четверг утром.

По информации пресс-центра, четыре обстрела по украинским позициям открывались в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": рядом с Павлополем - из ручного противотанкового гранатомета; вблизи Талаковки - из крупнокалиберного пулемета, стрелкового оружия, а также снайперской винтовки; неподалеку Лебединского - из минометов калибра 82-мм боевики выпустили 2 мины, станкового противотанкового гранатомета - 4 выстрела, а также крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия; рядом с Водяным - из 82-мм миномета - 4 мины и крупнокалиберного пулемета.

Два обстрела было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": вблизи Майорска - из крупнокалиберного пулемета; в районе Шум - из автоматического станкового гранатомета.

"С началом текущих суток российские оккупационные войска из стрелкового оружия открывали огонь по защитникам Опытного, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток"… один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", – отметили в штабе ООС.