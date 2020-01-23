Арахамия: Возможность индивидуальных стимулов по greenfield-проектам надо закрепить законом

Пропрезидентская парламентская фракция "Слуга народа" работает над законодательным закреплением возможности предоставления индивидуальных стимулов инвесторам, которые с нуля реализуют крупные инвестпроекты в Украине, сообщил глава фракции Давид Арахамия.

"Делаем программу "пакет стимулов": как сделать так, чтобы greenfield-проектам новым, которые заходят в Украину, государство имело право предоставлять индивидуальные условия", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в Украинском доме в Давосе, организованном Фондом Пинчука, WNISEF и Horizon Capital.

"Это надо зашивать в закон, по-другому нельзя", - сказал Арахамия.

Он подчеркнул, что без создания таких индивидуальных условий Украине не удастся достичь поставленной цели привлечения $50 млрд инвестиций в течение 5 лет.

Президент Украины Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе 22 января выступил с предложением о заключении инвестором свыше $100 млн в Украину прямых инвестиционных соглашений с государством на английском праве и выделении для них "инвестиционной няни" - персонального "опекуна" от правительства.

Говоря еще об одной инициативе главы государства - создании в Украине международного арбитража для инвесторов – Арахамия в качестве позититивного примера привел Казахстан.

"Мы видим, что это людей хайпануло хорошо, и мы изучаем. Немало денег стоит вся эта история, но практически каждый инвестор об этом говорит", - сказа глава фракции "Слуга народа".

Он отметил, что речь идет о том, чтобы фактически сделать франшизу британского арбитража, к которому у бизнеса есть большое доверие, тогда как в целом внедрить в Украине британское правосудие нереально.

Арахамия указал, что решение споров в таком арбитражу может быть всего на 15% выше, чем в украинской системе правосудия.