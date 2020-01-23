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01:31 23.01.2020

ВОЗ продолжит экстренное заседание по оценке степени опасности нового коронавируса

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ВОЗ продолжит экстренное заседание по оценке степени опасности нового коронавируса

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пока не делают никаких выводов по зафиксированному в КНР новому типу коронавируса и продолжат в четверг оценивать степень его опасности.

"Я чрезвычайно серьезно отношусь к тому, чтобы принять решение о том, объявлять или не объявлять чрезвычайную ситуацию в сфере международного общественного здравоохранения", - заявил в среду на пресс-конференции глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Я решил обратиться в Комитет экспертов ВОЗ с просьбой встретиться еще раз завтра, чтобы обсудить ситуацию", - добавил он.

"Наша группа в Китае работает с местными экспертами и властями, чтобы исследовать вспышку (вируса)", - отметил Гебрейесус.

Теги: #коронавирус #воз #китай #заседание
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