Судью оккупационного российского суда в Крыму приговорили к 12 годам лишения свободы за государственную измену

Святошинский районный суд г. Киева приговорил к 12 годам лишения свободы судью Красногвардейского районного суда АР Крым, который обвиняется в совершении государственной измены.

"В ходе судебного разбирательства установлено, что гражданин Украины - судья указанного суда в марте – ноябре 2014 г. обеспечивал становление и укрепление оккупационной власти РФ путем непосредственного участия в образовании и функционировании незаконно созданных российских оккупационных органов на временно оккупированной территории полуострова Крым", - сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Также было установлено, что обвиняемый, занимая должность судьи так называемого "Красногвардейского районного суда Республики Крым Российской Федерации", выполнял функции представителя оккупационной судебной власти государства-агрессора с целью недопущения контроля украинской власти на территории АР Крым.

Суд рассмотрел дело в порядке специального судебного производства и признал судью виновным по ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена).