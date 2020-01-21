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18:31 21.01.2020

ПриватБанк вызвал полицию в связи с действиями митингующих

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ПриватБанк вызвал полицию в связи с действиями митингующих

Митингующие Никопольского завода ферросплавов (НЗФ) утром во вторник пришли на парковочные места сотрудников ПриватБанка возле здания главного офиса банка в Днепре и фактически заблокировали подъезды к входу в главный офис банка, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе банка.

По словам представителя пресс-службы, в результате совместных действия сотрудников полиции и службы безопасности банка митингующих удалось оттеснить на территорию за пределами парковочных мест и подъездных дорог в офис.

В пресс-службе отметили, что ПриватБанк расценивает данный инцидент как очередную попытку давления на банк.

Как сообщалось, до национализации ПриватБанка НЗФ выступил поручителем по кредиту рефинансирования, который Национальный банк Украины (НБУ) выдал ПриватБанку. В мае 2018 года НБУ подал в Хозяйственный суд Днепропетровской области исковое заявление об обращении взыскания на движимое имущество, принадлежащее НЗФ. Это имущество было передано в залог в качестве обеспечения обязательств ПриватБанка по кредиту рефинансирования.

Хозсуд Днепропетровской области 28 августа 2019 года утвердил мировое соглашение между НБУ и НЗФ, инициатором которого выступил последний. Согласно мировому соглашению, НЗФ обязался погасить задолженность ПриватБанка по кредиту рефинансирования в сумме, равной рыночной стоимости залогового имущества, на которое НБУ обращал взыскание в этом процессе. Погасить всю сумму обязательств в размере 21 млн грн по соглашению предприятие имело возможность в течение 12 месяцев равными частями без комиссии. Вместе с тем уже 6 сентября 2019 года завод досрочно выполнил обязательства перед НБУ по мировому соглашению.

Как сообщалось, в сентябре 2019 года работники НЗФ начали пикетировать главный офис ПриватБанка в Днепре, а в ноябре-декабре прошлого года принимали участие в митингах под стенами НБУ в Киеве.

Совладельцами НЗФ являются экс-акционеры ПриватБанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение Нацбанка и бывших акционеров ПриватБанка, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.

Согласно данным Нацбанка Украины, ПриватБанк на 1 октября 2019 года по размеру общих активов (525,746 млрд грн) занимал 1-е место среди 76 банков.

Теги: #нзф #митинг #приватбанк
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