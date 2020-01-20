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02:37 20.01.2020

Во Львове легковой автомобиль въехал в остановку, пострадала женщина

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Во Львове легковой автомобиль въехал в остановку, пострадала женщина

24-летняя женщина госпитализирована в результате наезда легкового автомобиля, который врезался в остановку общественного транспорта в центре Львова, сообщает отдел коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Как указано в сообщении, авария произошла в 18:25 на улице Под Дубом в центре города.

"37-летний львовянин не справился с управлением, въехал в остановку общественного транспорта и при этом совершил наезд на 24-летнюю женщину. В результате наезда женщина получила травмы и была госпитализирована", - указано в сообщении.

По данным полиции, во время аварии на остановке находилось около 10 людей, но никто больше не пострадал.

Полицейские установили, что водителя "БМВ" в прошлом году суд лишил права управлять транспортными средствами, но с того времени полицейские "4 раза составляли на этого мужчину протоколы за вождение без документов и будучи лишенным такого права".

Теги: #львов #дтп #пострадавшая
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