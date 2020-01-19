Зеленский считает, что украинцам нужно построить общую историю, искать героев, чьи имена не провоцируют конфликт

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что поскольку история Украины достаточно сложная, то нужно искать точки соприкосновения, тех героев, имена которых не вызывают конфликтов.

"Вопрос в том, как люди с разной историей, с разными взглядами могут жить вместе на практике. Это очень сложный и деликатный вопрос. Есть герои, которых чествуют на западе и в центре Украины, и есть другие украинцы, у которых есть свои герои, и которые думают иначе. И я понимаю разные чувства. И именно поэтому я сказал несколько раз, очень четко: когда у нас сложная история, давайте построим общую историю. Давайте найдем тех людей, чьи имена не вызывают противоречий в нашем настоящем и будущем. Назовем памятники и улицы в честь людей, чьи имена не провоцируют конфликт", - сказал он в интервью The Times of Israel, опубликованном в воскресенье.

Зеленский подчеркнул, что сейчас у украинцев есть свои современные герои - люди, которые сделали историю, ученые, те, кто осваивает космос, великие спортсмены, многие писатели, люди, которых уважают во всех частях Украины. "Давайте держать политику подальше от этой темы", - призвал он.