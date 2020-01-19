События

20:30 19.01.2020

Джонсон заявил Путину о невозможности нормализации отношений, пока РФ не откажется от "дестабилизирующих действий"

1 мин читать
Джонсон заявил Путину о невозможности нормализации отношений, пока РФ не откажется от "дестабилизирующих действий"

Премьер Великобритании Борис Джонсон на встрече в Берлине с президентом РФ Владимиром Путиным предупредил о невозможности нормализации отношений между странами до тех пор, пока Москва не откажется от "дестабилизирующих действий".

"Премьер министр заявил, что не будет нормализации двусторонних отношений до тех пор, пока Россия не откажется от дестабилизирующих действий, угрожающих Великобритании и ее союзникам, а также - безопасности наших граждан и нашей коллективной безопасности", - говорится в коммюнике Даунинг-стрит.

Джонсон также подчеркнул, что нельзя допустить повторения инцидентов, подобных тому, который произошел в Солсбери, где был отравлен экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль. Британская сторона, как сообщалось, возложила ответственность за это на РФ.

"Премьер-министр заявил, что обе страны должны заниматься вопросами международной безопасности, такими как Ливия, Сирия, Ирак и Иран".

Теги: #россия #отношения #британия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:45 14.01.2020
Российские хакеры атаковали украинскую компанию Burisma, утверждают американские СМИ

Российские хакеры атаковали украинскую компанию Burisma, утверждают американские СМИ

20:19 13.01.2020
Принцу Гарри и его супруге пообещали переходный период перед сложением королевских обязанностей

Принцу Гарри и его супруге пообещали переходный период перед сложением королевских обязанностей

23:04 11.01.2020
В Иране на несколько часов задержали британского посла, фотографировавшего демонстрантов

В Иране на несколько часов задержали британского посла, фотографировавшего демонстрантов

20:55 10.01.2020
В США выясняют, направлена ли "российская дезинформация" против кандидатуры Байдена

В США выясняют, направлена ли "российская дезинформация" против кандидатуры Байдена

20:17 09.01.2020
Палата общин парламента Британии одобрила законопроект о выходе страны из ЕС

Палата общин парламента Британии одобрила законопроект о выходе страны из ЕС

12:13 09.01.2020
Глава ОГТСУ рассчитывает, что Украина и РФ смогут вернуться к вопросу сотрудничества по хранению газа в украинских ПХГ

Глава ОГТСУ рассчитывает, что Украина и РФ смогут вернуться к вопросу сотрудничества по хранению газа в украинских ПХГ

20:50 08.01.2020
Фон дер Ляйен предупредила Джонсона о последствиях Brexit

Фон дер Ляйен предупредила Джонсона о последствиях Brexit

04:33 28.12.2019
Генассамблея ООН приняла предложенную Россией резолюцию по борьбе с киберпреступностью

Генассамблея ООН приняла предложенную Россией резолюцию по борьбе с киберпреступностью

20:01 27.12.2019
Госдеп США требует от компаний-подрядчиков "Северного потока 2" до 20 января свернуть работы

Госдеп США требует от компаний-подрядчиков "Северного потока 2" до 20 января свернуть работы

19:25 27.12.2019
Зеленский приветствовал получение "Нафтогазом" $2,9млрд компенсации от "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража: "Еще одна победа"

Зеленский приветствовал получение "Нафтогазом" $2,9млрд компенсации от "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража: "Еще одна победа"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Секретарь СНБО отмечает сложность переговоров с Ираном о возвращении "черных ящиков" сбитого самолета и просит СМИ пользоваться официальной информацией

Украина намерена добиться полного выяснения обстоятельств катастрофы самолета рейса PS752 в Тегеране и наказания виновных – секретарь СНБО

С погибшими в авиакатастрофе в Тегеране простятся сотрудники компании МАУ, родные и все желающие также смогут это сделать до 19:00 воскресенья

Борт с телами погибших в сбитом под Тегераном самолете прибудет в "Борисполь" около 11:00 в воскресенье, через час начнется церемония прощания

Восемь украинских военнослужащих ранены в результате обстрелов боевиков на Донбассе

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский намерен посетить в Израиле мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения Освенцима и считает "справедливым", чтобы он мог выступить там

Секретарь СНБО отмечает сложность переговоров с Ираном о возвращении "черных ящиков" сбитого самолета и просит СМИ пользоваться официальной информацией

Украинские дипломаты требуют от британской полиции исключить трезубец из антитеррористического пособия

Боевики 8 раз обстреляли украинские позиции с полуночи

SpaceX запустила космический корабль Crew Dragon для испытания его системы аварийного спасения

Иран исследует "черный ящик" сбитого украинского авиалайнера самостоятельно и передаст его Украине, только если не сможет расшифровать сам

Для СБУ расследование катастрофы украинского лайнера в Иране является приоритетом

Украина намерена добиться полного выяснения обстоятельств катастрофы самолета рейса PS752 в Тегеране и наказания виновных – секретарь СНБО

В начале недели в Украине сохранится относительно теплая погода без осадков, в понедельник утром туман

Боевики дважды обстреляли украинские позиции с полуночи

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА