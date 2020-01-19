Для СБУ расследование катастрофы украинского лайнера в Иране является приоритетом

Глава СБУ Иван Баканов заявляет о приоритетности расследования катастрофы самолета "МАУ" в Иране для ведомства, сообщается на официальном сайте спецслужбы, он заявил о приоритетности расследования трагедии для ведомства.

"8 января 2020 стало черным днем в истории Украины и всего мира… Общество требует ответов относительно действительных причин этого горя и привлечения всех виновных к ответственности. Для СБУ расследование и установления причинно-следственной цепи событий этой катастрофы является приоритетом", - сказал Баканов.

"Украинцы должны чувствовать себя защищенными в каждом уголке мира, независимо от обстоятельств. Это вопрос коллективной безопасности, безопасности страны и каждого из нас. И все страны должны работать вместе, чтобы минимизировать в будущем даже теоретический риск повторения подобных ужасных трагедий", - подчеркнул глава СБУ.

Баканов принял участие в церемонии прощання с украинскими гражданами, погибшими в результате катастрофы самолета. На церемонии присутствовало также высшее руководство страны.

Как сообщается на сайте главы государства, президент Украины Владимир Зеленский возложил цветы на месте прощания с жертвами авиакатастрофы, а также кратко пообщался с родственниками погибших и выразил им соболезнования.