В начале недели в Украине сохранится относительно теплая погода без осадков, в понедельник утром туман

В ближайшие сутки, 20 января, в Украине сохранится погода с туманами и температурой выше климатической нормы, сообщает Укргидрометцентр.

В понедельник - без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью 1-6°, в Карпатах до 10° мороза; днём от 2° мороза до 3° тепла.

В Киеве - без осадков, температура воздуха ночью 2-4° мороза, днём около 0°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 20 января самая высокая температура воздуха днём была зафиксирована на отметке 6,1 градусов выше ноля в 1952 году, а самая низкая ночью – на отметке 26,5 градусов мороза в 1907 и 2006 годах.

Во вторник, 21 января, без осадков. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью от 3° мороза до 2° тепла, в Карпатах до 9° мороза; днём 0-5° тепла.

В Киеве - без осадков, температура воздуха ночью 0-2° мороза, днём 0-2° тепла.