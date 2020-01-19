События

13:39 19.01.2020

В начале недели в Украине сохранится относительно теплая погода без осадков, в понедельник утром туман

1 мин читать
В начале недели в Украине сохранится относительно теплая погода без осадков, в понедельник утром туман

В ближайшие сутки, 20 января, в Украине сохранится погода с туманами и температурой выше климатической нормы, сообщает Укргидрометцентр.

В понедельник - без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью 1-6°, в Карпатах до 10° мороза; днём от 2° мороза до 3° тепла.

В Киеве - без осадков, температура воздуха ночью 2-4° мороза, днём около 0°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 20 января самая высокая температура воздуха днём была зафиксирована на отметке 6,1 градусов выше ноля в 1952 году, а самая низкая ночью – на отметке 26,5 градусов мороза в 1907 и 2006 годах.

Во вторник, 21 января, без осадков. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью от 3° мороза до 2° тепла, в Карпатах до 9° мороза; днём 0-5° тепла.

В Киеве - без осадков, температура воздуха ночью 0-2° мороза, днём 0-2° тепла.

Теги: #погода #прогноз
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:38 19.01.2020
В Украине на Крещение ожидается пасмурная, но сухая погода с температурой выше нуля

В Украине на Крещение ожидается пасмурная, но сухая погода с температурой выше нуля

11:32 18.01.2020
Погода в Украине существенно не изменится: ночью небольшие морозы, днем "плюсовая" температура

Погода в Украине существенно не изменится: ночью небольшие морозы, днем "плюсовая" температура

09:40 17.01.2020
В первой половине дня пятницы в Киеве ожидается туман

В первой половине дня пятницы в Киеве ожидается туман

19:10 16.01.2020
Fitch улучшило прогноз роста мировой экономики и ВВП Китая на 2020г после подписания соглашения США-КНР

Fitch улучшило прогноз роста мировой экономики и ВВП Китая на 2020г после подписания соглашения США-КНР

12:34 15.01.2020
Сухо и сравнительно тепло будет в Украине в ближайшие дни

Сухо и сравнительно тепло будет в Украине в ближайшие дни

13:14 12.01.2020
Теплая по зимним меркам погода без осадков ожидается в Украине в начале недели

Теплая по зимним меркам погода без осадков ожидается в Украине в начале недели

12:24 10.01.2020
На востоке Закарпатья в пятницу-субботу ожидается повышенная снеголавинная опасность

На востоке Закарпатья в пятницу-субботу ожидается повышенная снеголавинная опасность

10:55 10.01.2020
Ryanair улучшила годовой прогноз прибыли на фоне высокого спроса в новогодние праздники

Ryanair улучшила годовой прогноз прибыли на фоне высокого спроса в новогодние праздники

17:49 08.01.2020
НБУ прогнозирует восстановление ипотечного кредитования в 2020 году

НБУ прогнозирует восстановление ипотечного кредитования в 2020 году

16:10 08.01.2020
В Украине в ближайшие сутки ожидаются небольшие дожди с мокрым снегом и гололед

В Украине в ближайшие сутки ожидаются небольшие дожди с мокрым снегом и гололед

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина намерена добиться полного выяснения обстоятельств катастрофы самолета рейса PS752 в Тегеране и наказания виновных – секретарь СНБО

С погибшими в авиакатастрофе в Тегеране простятся сотрудники компании МАУ, родные и все желающие также смогут это сделать до 19:00 воскресенья

Борт с телами погибших в сбитом под Тегераном самолете прибудет в "Борисполь" около 11:00 в воскресенье, через час начнется церемония прощания

Восемь украинских военнослужащих ранены в результате обстрелов боевиков на Донбассе

Иран передаст Украине "черные ящики" разбившегося под Тегераном самолета МАУ

ПОСЛЕДНЕЕ

Для СБУ расследование катастрофы украинского лайнера в Иране является приоритетом

Украина намерена добиться полного выяснения обстоятельств катастрофы самолета рейса PS752 в Тегеране и наказания виновных – секретарь СНБО

Боевики дважды обстреляли украинские позиции с полуночи

С погибшими в авиакатастрофе в Тегеране простятся сотрудники компании МАУ, родные и все желающие также смогут это сделать до 19:00 воскресенья

Полицейские нашли 6 нелегальных игорных заведений на сутки

У Києві з 9:00 19 січня частково перекриють міст через р. Либідь на Столичному шосе

В аэропорту "Борисполь" проходит церемония прощания с погибшими в авиакатастрофе в Иране, участвует Зеленский и другие высшие должностные лица

Самолет с телами погибших в Иране украинцев на борту пересек государственную границу Украины

Борт с телами погибших в сбитом под Тегераном самолете прибудет в "Борисполь" около 11:00 в воскресенье, через час начнется церемония прощания

Экс-боец АТО пришел на работу с гранатой и угрожал ее подорвать

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА