События

12:42 19.01.2020

Полицейские нашли 6 нелегальных игорных заведений на сутки

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Полицейские нашли 6 нелегальных игорных заведений на сутки

Шесть подпольных игорных заведений разоблачили украинские правоохранители в течение минувших суток, 18 января, сообщает департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины

"В течение 18 января полицейские пресекли деятельность шести интерактивных клубов: двух - в Харькове и четырех - в Днепре. Во время обысков изъято 147 единиц игрового оборудования, стоимость которого, по предварительным данным, достигает 300 тысяч гривень", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что мобильные группы круглосуточно проверяют информацию, поступающую о функционировании таких заведений.

Как сообщалось, 21 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что во исполнение решения правительства правоохранители до 16:00 20 декабря должны были прекратить деятельность всех игорных заведений в Украине.

Теги: #игорный_бизнес #полиция
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Интерфакс-Украина
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