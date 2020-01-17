Боевики нарушили режим прекращения огня 4 раза, потерь нет – штаб ООС

С начала текущих суток боевики в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе 4 раза нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением вооружений, запрещенных Минскими соглашениями, сообщает штаб ООС в соцсети Facebook.

В зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстреляли позиции украинских войск в районе Красногоровки из станкового противотанкового пулемета. Под Широкиным боевики применили гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Север" также было зафиксировано два нарушения режима тишины – позиции под Ореховым обстреляли из миномета калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем.

Потерь в результате обстрелов среди украинских военнослужащих нет.