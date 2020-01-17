Один украинский военнослужащий погиб в результате 12 обстрелов боевиков на Донбассе – штаб ООС

Незаконные вооруженные формирования 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"16 января вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Кроме того, присутствовала снайперская активность...В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб", - говорится в сообщении на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в пятницу утром.

Боевики вели обстрелы вблизи Травневого, Новотошковского, Мироновского, Луганского, Новозвановки, Орехово и Зайцевого.

"С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь с нашей стороны нет", - подытожили в штабе ООС.